Cursa Copiilor, la Autism 24 de ore Marea Neagră Un numar de 1.200 de copii sunt așteptați sa participe la evenimentul sportiv “Autism 24h Marea Neagra”, care are ca scop promovarea dreptului la integrare in comunitate a persoanelor cu dizabilitați. Evenimentul este organizat de catre Centrul de Autism Marea Neagra, in parteneriat cu Asociația Medicover. Startul la Cursa Copiilor va fi dat sambata 04 mai, la ora 11, din Piațeta Perla - statiunea Mamaia, iar traseul va avea o distanta de 1 kilometru. Copiii vor avea posibilitatea ca, la sfarșitul traseului de alergare de 1 km, sa primeasca medalia evenimentului din partea organizatorilor. “Ne… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

