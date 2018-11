Cursă contra-cronometru în Parlament. Se prescrie DOSARUL lui TĂRICEANU Aceasta intrucat luarea de mita se prescrie dupa 10 ani si Tariceanu este acuzat ca “ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, foloase materiale in valoare de aprox. 800.000 USD de la reprezentantii unei companii austriece”, dupa cum a aratat DNA. Pentru ca procurorii sa il poata pune sub acuzare pe Tariceanu si sa intrerupa cursul prescriptiei este nevoie ca Senatul sa ii ridice acestuia imunitatea, au explicat sursele G4Media.ro. Abia dupa ce Senatul aproba cererea DNA de incuviintare a urmaririi penale, procurorii pot “indeplini un act de procedura in cauza“, adica sa ii comunice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

