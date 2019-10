Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de perchezitii au loc miercuri dimineata, in judetele Sibiu, Valcea si Mures, intr-un dosar de coruptie in ceea ce priveste inspectia tehnica a masinilor in vederea inmatricularii, fiind ridicate documente si de la o institutie publica din Capitala. De asemenea, 21 de persoane vor fi duse la…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, valabil marti intre orele 13.00 – 22.00. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 judete, valabil marti intre orele 13.00 – 22.00. Judetele vizate de codul galben sunt Maramures, Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Prahova, Dambovita,…

- Meteorologii anunta cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 17 județe, valabil marți intre orele 13.00 - 22.00, potrivit Mediafax. Județele vizate de codul galben sunt Maramureș, Bistrița-Nasaud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis astazi mai multe atentionari cod galben de inundatii pentru rauri din zece judete, valabile pana la ora 24:00. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri…

- ANM anunța ca începând de joi, ora 10.00, pâna la ora 23.00, în zonele de deal și de munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și local în Oltenia vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica: averse torențiale, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben, una valabila in 25 de județe pana la ora 18.00, iar cealalta in București și in alte 10 județe pana marți, la ora 6.00. Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, precum și in nordul Olteniei și in jumatatea de nord a Munteniei…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben, una valabila in 25 de județe pana la ora 18.00, iar cealalta in București și in alte 10 județe pana marți, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Bistrița-Nasaud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Sibiu, Alba, Cluj, Caraș Severin,…