- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat…

- Un pilot al companiei aeriene portugheze TAP a fost interpelat vineri seara pe aeroportul german Stuttgart, dupa ce s-a constatat ca el s-a prezentat la zbor in stare de ebrietate, iar cursa ce urma sa decoleze catre Lisabona a fost astfel anulata.

- Peste 100 de oameni au ramas pe aeroportul din Stuttgard, dupa ce pilotul unui avion a baut. Peste 100 de pasageri au ramas blocați pe aerportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei comapnii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care a consumat alcool. Un angajat al aerportului a observat…

- Compania aeriana Ryanair și fostul pilot de Formula 1 Niki Lauda au ajuns la un acord pentru a deschide LaudaMotion, o subsidiara low-cost a companiei Austrian Airlines, cu sediul la Viena. Pentru inceput, Laudamotion Airline va opera zboruri din Germania, Austria și Elveția spre destinații de la Marea…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Compania aeriana Wizz Air a lansat joi programul „Pilot Academy”, care ofera tinerilor adulti cu putina sau fara experienta de zbor oportunitatea unica de a obtine licenta de pilot comercial si perspectiva de a lucra ca pilot la Wizz Air.

- O companie aeriana a reușit sa-și scoata din sarite clienții, dupa ce a facut un anunț cel puțin bizar. Le-a interzis piloților și insoțitorilor de zbor sa foloseasca in aer cuvinte precum „mama”, „tata”, „soțul” și „soția”.

- De la sfarșitul acestei luni, Tarom va introduce o noua cursa aeriana intre Cluj și Timișoara. Compania aeriana Tarom anunța ca noua cursa va fi funcționala din 25 martie. Aceasta va facilita o mai buna conexiune intre regiunile deservite de cele doua aeroporturi. Biletele costa de la 120 de euro in…

- Un caine a murit pe o cursa United Airlines dupa ce un insotitor de zbor a obligat-o pe stapana sa puna animalul in compartimentul de bagaje de deasupra scaunelor, scrie Guardian. Compania aeriana a spus ca isi asuma intreaga responsabilitate. Pe zborul United Houston-New York de luni,…

- Compania aeriana Ryanair amenința ca toate avioanele sale din Marea Britanie vor ramane la sol, daca Regatul Unit parasește Uniunea Europeana, și le-a cerut politicienilor și alegatorilor sa se razgandeasca in privința Brexitului, scrie digi24.ro.

- Avionul care trebuia sa opereze zborul Bacau – Liverpool din aceasta dimineața nu a putut ateriza din cauza ceții, deși piloții au incercat timp de 45 de minute sa gaseasca o soluție. Aeronava s-a invartit de cel puțin zece ori deasupra orașului, dupa cum se poate vedea din imaginea de mai sus. Cum…

- Peste 100 de romani sunt blocați pe aeroportul din Beirut de cateva ore. Zborul lor era programat pentru ora 6 dimineata, insa din cauza unor probleme tehnice, aeronava TAROM nu a mai putut decola, potrivit Digi 24. Reprezentanții TAROM spun ca unul din motivele pentru care zborul a fost intarziat este…

- BucureStiul este conectat cu ma­rile capitale europene Londra, Paris, Ro­ma sau Madrid prin mai mul­te zbo­ruri zilnice, operate atat de com­paniile low-cost, cat si de transpor­tatorii de li­nie, in timp ce de capi­talele din regiune Pra­ga, Sofia sau Bel­grad este le­­gat de curse ope­rate de…

- Un avion al companiei AirMoldova nu a putut fi ridicat în aer pentru a efectua cursa de la aeroportul Domodedovo din Moscova spre Chisinau, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit bloknot-moldova.md, aeronava Airbus A320 ER-AXP al companiei AirMoldova, care efectua sâmbata…

- UPDATE 15.07: Cursa aeriana Wizz Air de la Craiova catre Koln a fost in cele din urma anulata. 13:05 Cursa aeriana Wizz Air, care urma sa decoleze de la Craiova spre Koln la ora 13.00, are intarziere de doua ore ...

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Suceava, actualul deputat Catalin Nechifor, considera ca Aeroportul „Stefan cel Mare” trebuie sa aiba o dezvoltare „aerisita” in ceea ce privește construcția viitoarelor terminale pentru pasageri. Catalin Nechifor a fost prezent astazi la ședința Consiliului…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Etapa plina de accidente in NASCAR! Cursa din statul american Florida a fost marcata de mai multe coliziuni, iar 14 piloti au fost nevoiti sa abandoneze. Cel mai mare incident s-a produs cu doua tururi pana la final.Cursa a fost castigata de Austin Dillon.

- Compania rusa Saratov Airlines a decis, luni, sa retraga temporar din serviciu toate aeronavele Antonov An-148, ca urmare a accidentului aviatic produs duminica în apropiere de Moscova, în urma caruia 71 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, incepand din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse in vanzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

- Un tren de pasageri a fost lovit deun marfar, in statul american Carolina de Sud. In urma impactului, mai multe vagoane au deraiat. Totodata, numeroase persoane au fost ranite, insa autoritațile nu au anunțat un bilanț oficial, relateaza NBC News. Trenul de pasageri plecase din New York catre Miami.…

- In ultimele trei decenii, Emirates a devenit o companie de aviatie globala. Compania aeriana din Dubai, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, are cea mai mare flota de avioane achizitionate de la companiile Airbus si Boeing, relateaza Business Insider. Compania opereaza cu 101 avioane model…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Rusia se pregatește sa ofere bilete pentru plimbari in spațiu. Turiștii vor ajunge mai intai pe Stația Spațiala Internaționala iar biletului pentru o “plimbare” se va ridica la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia se pregatește sa ofere turiștilor bilete pentru plimbari in spațiu. Informația…

- O pasagera a United Airlines care a incercat sa ia cu ea “paunul pentru sprijin emotional” a fost refuzata de compania aeriana, care a spus ca pasarea nu o poate insoti din motive de siguranta si de protectie a sanatatii, scrie Guardian.

- Pentru turiștii care iubesc marea și soarele se inmulțesc ofertele de calatorie de la Cluj spre Turcia, dar și spre alte destinații. Luni a avut loc la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj lansarea zborului direct tip charter Cluj-Antalya, operat de compania aeriana Atlas Global si avand ca tour…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care începuse sa se sufoce si devenise cianotic, într-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti.

- 1.200 de euro este prima de instalare de care pot beneficia insotitorii de zbor recrutati de compania aeriana lowcost Ryanair. Compania face recrutari inclusiv din Romania, arata un anunt prin care doritorii sunt invitati sa depuna un CV.

- „Nu vreau decat sa ajutam relația dintre Republica Moldova și Federația Rusa sau cel puțin sa nu perturbam aceste relații", spunea Irada Zeinalova, jurnalista rusa, care saptamana trecuta a fost oprita pe aeroportul Chișinau. Un reportaj despre Republica Moldova a fost difuzat la postul NTV din Rusia,…

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES. "Nicio cursa nu este anulata si nu…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Compania aeriana Turkish Airlines vine in sprijinul celor care doresc sa calatoreasca in Turcia cu o oferta promotionala. Astfel, pentru o calatorie dus intors Constanta Istanbul se va achita suma de 99 de euro taxe incluse .De asemenea compania aeriana vine cu tarife promotionale disponibile si pentru…

- Compania aeriana low cost Wizz Air vrea sa introduca o cursa aeriana intre Cluj-Napoca si Viena, in conditiile in care aeroportul clujean detine un rol strategic in regiune. CEO al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa ca trebuie analizate capacitatile Aeroportului…

- O aeronava Air Moldova, de pe cursa Chișinau-Verona, s-a întors din zbor, dupa ce a fost depistata o fisura în parbriz. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, transmite MOLDPRES. Solicitat de agenție, purtatorul de cuvânt al companiei aeriene de stat „Air…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana din Europa, introduce incepand cu 15 ianuarie noua politica pentru bagaje. Astfel, compania a introdus noi tarife reduse pentru bagajele inregistrate (si a crescut dimensiunile tolerate pentru acestea) pentru a incuraja mai multi clienti sa-si inregistreze…

- Pasagerii care intentionau sa zboare ieri de la Craiova catre Valencia au avut de asteptat cateva ore in aeroport din cauza ca aeronava care trebuia sa ii duca la destinatie a avut o defectiune tehnica. Reprezentantii companiei aeriene au solicitat ...

- Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Toronto a fost evacuat de urgența, dupa ce a fost lovit in plin de o alta aeronava care se afla pe pista. Compania aeriena WestJet a declarat ca un avion Boeing 737-800, care transporta 168 de pasageri și șase echipaje, aștepta la poarta, cand a fost…

- Myrna Herzog a avut parte de un cosmar in momentul in care si-a recuperat vioara, dupa o calatorie cu avionul. Artistul a ramas socat in momentul in care si-a vazut instrumentul cu care face cariera complet distrus si a postat un mesaj sugestiv pe contul personal de socializare, in care acuza compania…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- Incident incredibil in Spania. Un pasager nervos ca avionul sau a avut intarziere a decis sa coboare folosind una dintre iesirile de urgenta de deasupra aripilor. Cursa low-cost a decolat de pe aeroportul din Lodra cu intarziere de o ora. Iar la aterizarea la destinatie, pe aeroportul din Malaga, oamenii…

- Un elicopter militar rus s-a prabusit in Siria, in ajunul Anului Nou, din cauza uneii probleme tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Elicopterul de tip Mi-24 se indrepta catre Hama, in nord-vestul Siriei, iar de la…

- Cursa aeriana Munchen – Otopeni, care facea escala la Sibiu, nu a putut ateriza, marti, pe aeroportul transilvanean, fiind invocate probleme tehnice. „Destinatia finala a cursei aeriene este Otopeni. Face escala la Sibiu. Ni s-a transmis ca din cauza unor probleme nu poate ateriza la Sibiu”, au spus…

- 80 de români au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam, dupa ce o cursa TAROM a fost anulata. Pasagerii au fost anunțați, chiar înainte de îmbarcare, ca aeronava nu poate decola din cauza unei defecțiuni.

