CURS VALUTAR. Un nou minim istoric pentru leu

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6597 +0.0090 +0.19 % Dolar american 3.8915 -0.0080 - 0.21 % Francul elvetian 3,9900 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Cursul BNR de joi: Euro 4,6507 -0.0008 - 0.07 % Dolar american 3,8995 -0.0138 - 0.35 % Francul elvetian 3,9751 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 38 bani pentru un euro, cu zece bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului creste cu cinci bani și este de 17 lei și 18 bani.

- Leul pierde si azi teren in fata euro, care creste pentru a doua zi la rand. In schimb, se apreciaza in fata dolarului, a francului elvetian si a lirei sterline. Potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6363 lei, in crestere cu 0,19% fata…

- Leul pierde iar teren in fata euro, dar si a lirei sterline. Se apreciaza insa fata dolarului si a francului elvetian. Astfel, potrivit cursului valutar anuntat azi la Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6332 lei, in crestere cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 34 de bani pentru un euro, cu cinci bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului scade cu un doi bani și este de 17 lei și 29 bani.

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6315 -0.0012 -0.03 % Dolar american 3.9449 +0.0122 +0.31 % Francul elvetian 3,9560 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 38 de bani pentru un euro, cu 2 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului ramane neschimbata și este de 17 lei și 17 bani.

- Leul pierde teren azi in fata euro, dupa ce in primele doua zile din aceasta saptamana a crescut. Moneda nationala se depreciaza si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Banca Nationala a Romaniei a cotat azi un euro la 4.6422 lei, in crestere cu 0.01% fata de ziua precedenta,…

- Cursul BNR de marti: Euro 4.6416 -0.0015 -0.03 % Dolar american 3.9066 +0.0169 +0.43 % Francul elvetian 3,9748 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe…

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6536 -0.0010 -0.02 % Dolar american 3.9215 -0.0091 -0.23 % Francul elvetian 3,9971 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 61 de bani pentru un euro, cu zece bani mai mult decat ieri. Valoarea dolarului a scazut cu cinci bani și este de 17 și 40 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,6546 lei/euro, 3,9306 lei/dolar și 4,0083 lei/franc elvetian. Astfel, moneda naționala s-a depreciat si s-a apropiat de minimul istoric in fata euro, nivel atins acum doua zile.Euro a inceput ziua la 4,64 lei, dar dupa ora 9, a…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, un curs de 4,6546 lei/euro, foarte aproape de maximul istoric de 4,6551 lei/euro, atins in urma cu doua zile. Deprecirerea leului are loc in contextul in care parlamentarii dezbat și voteaza pe moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului…

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6497 -0.0054 -0.12 % Dolar american 3.9565 -0.0085 -0.21 % Francul elvetian 3,9987 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Moneda nationala a atins marti cea mai slaba cotatie in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6551 lei pentru un euro, in crestere cu 0,82 bani (0,18%)...

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 21 noiembrie 2017.Dolarul australian AUD 3,0042 Leva bulgareasca BGN 2,3802Dolarul canadian CAD 3,0995Francul elvetian CHF 3,9960Coroana ceha CZK 0,1822Coroana daneza DKK 0,6255Lira…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat luni un curs de referința de 4.6469 lei/euro. Cursul este in creștere fața de 4,6400 lei/euro, de vineri, cu 0,15%. Miercuri, euro scazuse pana la 4,6306 lei, dar joi a reluat trendul crescator atingand nivelul de 4,6387 lei. Vineri, leul s-a depreciat…

- Mai puteti citi si: Cat va crește rata la banca daca ROBOR ajunge la 2%, 3% sau 4% | ANALIZA ROMANIA LIBERA Ce a facut BNR cu Robor? Banca Naționala vrea o inflație ideala, de 2% Robor la trei luni stagneaza, miercuri, la 1,78%, dar indicele la 6 luni continua sa creasca Premierul Mihai Tudose…

- Premierul a fost intrebat despre cresterea indicelui ROBOR, cursul leu-euro si cresterile de preturi. Inainte ca Tudose sa raspunda, Liviu Dragnea i-a soptit: „Fii si tu mai calm, ca...”. „La preluarea mandatului, s-a spus ca la sfarsitul lui august nu o sa mai avem bani de salarii. Apoi, toata lumea…

- Cotatia oficiala afisata marti, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6482 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6495 lei, in sedinta de luni. Nivelul de peste 4,6 lei/euro nu a mai fost atins in ultimii cinci ani si…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 57 de bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului a crescut cu cinci bani și este de 17 lei si 65 de bani.

- Banca Naționala a Moldovei prezinta cursul valutar oficial. În comparație cu 13 noiembrie, leul continua sa scada considerabil. Daca ieri un euro costa 20.49, astazi acesta costa 20.57. Ieri dolarul a costat 17.60, astazi, acesta costa 17.65. Vedeți mai jos mai multe detalii. USD =…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6495 lei/euro, un nou nivel record, peste cel din august 2012, conform news.ro. Leul s-a depreciat accelerat pe piata interbancara, inclusiv in fata monedelor din regiune, incepand din 7 noiembrie, pe fondul protestelor impotriva…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca in spatele prabusirii leului sunt, de fapt, jocuri de culise. Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390…

- Cursul BNR de luni: Euro 4.6495 +0.0105 +0.23 % Dolar american 3.9913 +0.0110 +0.28 % Francul elvetian 4,0063 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor interbancare. …

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6198 +0.0230 +0.50 % Dolar american 3.9810 +0.0064 +0.16 % Francul elvetian 3,9869 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor interbancare. …

- Leul moldovenesc se depreciaza in comparația cu moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 25 de bani pentru un euro, cu noua bani mai puțin decat ieri.Valoarea dolarului crește cu un ban și este de 17 lei si 47 de bani.

- Banca Naționala a Moldovei anunța cursul valutar oficial. Euro scade cu 0,09 banuți, iar dolarul crește cu 0,01 banuți. USD 17.4728 EUR 20.2553 UAH 0.6498 RON 4.4138 RUB 0.2962

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.5942 -0.0039 -0.08 % Dolar american 3.9454 -0.0025 -0.06 % Francul elvetian 3,9491 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Leul are o zi buna si creste in fata principalelor valute, potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei. Astfel, un euro scade cu 0,01% fata de ziua precedenta si este cotat la 4.5981 lei. Si dolarul se depreciaza cu 0,08% si valoreaza azi 3.9479 lei.…

- Euro a stagnat miercuri, in timp ce leul a reusit sa recupereze din terenul pierdut fata de celelalte valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,5984 lei/unitate, la fel ca si in sedinta de marti. Dolarul american s-a ieftinit cu 0,05%, pana la 3,9512 lei/unitate.…

- Cursul anuntat luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost stabilit la 4,5974 lei, cu 0,06 bani (-0,01%) mai putin in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,5980 lei pentru un euro. De asemenea, moneda nationala s-a apreciat comparativ cu dolarul american, cotatia fiind stabilita…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 37 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american a scazut cu doi bani si este de 17 lei si 30 de bani.

- Moneda nationala s-a apreciat marti foarte usor in raport cu principalele valute, recuperand din terenul pierdut in ultimele sedinte. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs cu 0,02% mai mic pentru euro, cotatia de marti fiind de 4,5978 lei. Si dolarul american a scazut cu 0,13%…

- Peste 100 de case de schimb valutar au fost sancționate de Banca Naționala a Moldovei, de la inceputul acestui an. Noua dintre acestea au ramas fara licența. Cele mai multi agenti economici care au ajuns in vizorul autoritatilor sunt din municipiul Chisinau.

- CHISINAU, 21 oct — Sputnik. Peste 100 de case de schimb valutar au fost sanctionate de Banca Nationala a Moldovei, unele cu amenzi sau avertismente, iar altele chiar cu suspendarea activitatii si retragerea licentelor. BNM a publicat lista completa a institutiilor specializate în…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 50 de bani pentru un euro, cu zece bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului american a scazut cu trei bani si este de 17 lei si 33 de bani.

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.5841 +0.0039 +0.09 % Dolar american 3.9032 +0.0093 +0.24 % Francul elvetian 3,9799 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza…

- Leul incepe saptamana castigand teren in fata euro, dar nu si in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.5854 de lei/unitate. Dolarul american creste si este cotat de BNR la 3.8887 de lei/unitate, cu 0,22% mai putin fata de vineri. In…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 68 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri. Dolarul american s-a ieftinit cu patru bani si este de 17 lei si 44 de bani.

- Cursul BNR de joi: Euro 4.5915 +0.0061 +0.13 % Dolar american 3.8732 -0.0099 -0.25 % Francul elvetian 3,9731 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor interbancare. …

- Lovitura dura pentru romanii cu credite! Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut pana la nivelul de 1,82%, cel mai mare din noiembrie 2014 pana in prezent, dupa ce a scazut de doua ori saptamana trecuta, potrivit datelor publicate…

- Banca Naționala a Moldovei anunța cursul oficial de astazi. În comparație cu ziua de ieri, euro și grivna ucraineana cresc neseminificativ, în timp ce restul valuterlor scad. USD = 17.5264 EUR = 20.5856 UAH = 0.6602 RON = 4.4827 RUB = 0.3034

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 62 de bani pentru un euro, cu șapte bani mai puțin decat ieri.Dolarul american s-a ieftinit cu doi bani si este de 17 lei si 55 de bani.

- Banca Naționala a Moldovei anunța cursul oficial pentru astazi: USD = 17,5555 Lei EUR = 20,6278 Lei RUB = 0,3053 Lei RON = 4,5079 Le

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.5772 -0.0088 -0.19 % Dolar american 3.8928 -0.0122 -0.31 % Francul elvetian 3,9988 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 67 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai puțin decat ieri.Dolarul american s-a ieftinit cu un ban si este de 17 lei si 60 de bani.

- Banca Naționala a Moldovei anunța cursul oficial pentru 03.10.2017: USD = 17,6034 Lei EUR = 20,6761 Lei RUB = 0,3039 Lei RON = 4,5050 Lei