Curs valutar. Mugur Isărescu: E mai rău decât o exagerare 'Taraboiul acesta care este efectiv exagerat, l-am vazut si intr-un jurnal de astazi, cu deprecierea cursului. Leul nu s-a depreciat in ultimele luni. S-a apreciat in vara de pe la 4,76 la 4,72 (de lei pentru un euro - n.r.) si apoi s-a dus spre 4,75. Deci e mai rau decat o exagerare sa spunem 'leul e in fundul prapastiei' sau asa mai departe. In ceea ce priveste evolutia leului fata de dolar, nu putem sa tintim doua lucruri si nici sa ne uitam in zeci de parti cat am vrea. Este vorba de o apreciere a dolarului si o depreciere a monedei euro. In contexul unui razboi comercial in toata…

