- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6685 lei/euro, cel mai mare din 22 iunie pana in prezent.Joi, euro a urcat la 4,6684 lei. Vineri, euro a urcat la 4,6685 lei, cel mai mare nivel din 22 iunie, cand a fost 4,6686 lei.Dolarul american,…

- CURS BNR 4 OCTOMBRIE 2018. RON 1 AED 1.1051 +0.0072 1 AUD 2.8743 -0.0102 1 BGN 2.3870 +0.0021 1 BRL 1.0403 +0.0171 1 CAD 3.1523 +0.0114 1 CHF 4.0938 +0.0054 1 CNY 0.5909 +0.0038 1 CZK 0.1810 +0.0002 1 DKK 0.6261 +0.0005 1 EGP 0.2264 +0.0017 1 EUR 4.6684 +0.0041 1 GBP 5.2700 +0.0263 1 HRK 0.6288…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6658 lei/euro, cel mai mare nivel din 25 iunie pana in prezent.Luni, euro a scazut la 4,6596 lei. Marti, euro a urcat la 4,6658 lei, cel mai mare nivel din 25 iunie, cand a fost 4,6665 lei.Radu Tudor,…

- Șeful Bancii Centrale Europene a ținut luni un discurs in fața comisiei economice a parlamentului european in care și-a manifestat increderea in creșterea "relativ viguroasa" a inflației in zona euro. El a reafirmat deasemenea ca programul de achiziție a activelor financiare se va incheia anul acesta…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 19 lei si 63 de bani pentru un euro, cu doi bani mai mult decat miercuri.Cotatia dolarului american a crescut cu un ban si are un pret de 16 lei si 79 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei și 10 de bani, cu 11 bani mai mult decat ieri. Valoarea dolarului a crescut cu sase bani si este vandut cu 16 lei si 74 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 18 lei și 91 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai mult decat joi. Dolarul a crescut cu doi bani si este vandut cu 16 lei si 63 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza, din nou, fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 19 lei și 9 bani pentru un euro, cu 5 bani mai putin decat ieri.Dolarul american a scazut cu patru bani si valoreaza de 16 lei si 46 de bani.