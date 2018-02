Curs valutar: Leul inregistreaza o pierdere pe linie

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6423 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Marti, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul…

- In prima zi a lunii februarie, Banca Nationala a Romaniei anunta un curs in scadere cu 0,07% pentru euro, cotat astazi la 4,6551 lei, fata de miercuri, cand a fost cotat la 4,6582 lei. La fel ca miercuri, dolarul american continua sa se aprecieze, ajungand joi la 3,7443 lei/unitate.…

- Moneda nationala s-a depreciat fata de principalele valute in ziua in care Guvernul Dancila a intrat efectiv in paine si a avut prima sedinta a Executivului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,23% pentru euro, pana la un curs de 4,6582 lei/unitate. Si dolarul…

- Potrivit cursului valutar anuntat marti de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6474 lei, in scadere fata de ziua de luni, cand moneda era cotata la 4.6540 lei. Si dolarul scade fata de ziua de ieri, ajungand de la 3.7472 lei la 3.7416. Francul elvetian se apreciaza…

- Leul creste si vineri, dupa ce joi a reusit sa ia o gura de oxigen dupa zilele de picaj cauzate de criza de pe scena politica. Astfel, moneda nationala creste putin chiar in ziua in care PSD s-a intrunit in CEx pentru a forma noul guvern. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, vineri, un…

- Moneda nationala ia o gura de oxigen in asteptarea noului guvern, dupa ce zile la rand a coborat la minime negative istorice ca urmare a crizei politice declansate de PSD si ALDE si a contextului economic regional. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, pana la…

- Dupa socul de luni cand leul a inregistrat cea mai mica valoare din istorie in comparatie cu euro, marti, moneda nationala atinge un nou prag minim. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4.6679 de lei/unitate, cu 0,05% mai mult fata de sedinta de miercuri. Si…

- Moneda nationala continua picajul si ajunge la un nou minim istoric fara de euro, din cauza tensiunilor politice, dar si a contextului regional. Banca Nationala a Romaniei anunta ca un euro a ajuns la 4,6656 de lei, in crestere cu 0,09% fata de ultima sedinta a saptamanii trecute.…

- Euro atinge vineri un nou maxim istoric, fiind pentru prima data cand depaseste pragul de 4,66 lei. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6614 lei, in crestere cu 0,21% fata de joi. Este pentru a doua oara intr-o saptamana…

- Leul face un mic pas in fata, miercuri, fata de euro. Si in raport cu dolarul moneda nationala a crescut usor, insa nu putem inca sa spunem ca isi revine din socul provocat de demisia premierului Tudose. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4.6573 de lei/unitate,…

- Leul incheie bine o noua saptamana. Dupa suisuri si coborasuri, moneda nationala pastreaza echilibrul in raport cu euro, in timp ce dolarul pierde tot ce castigase in ultimele sedinte. Banca Nationala a Romaniei a anuntat ca euro a crescut doar cu 0,01% in ultima sedinta a acestei saptamani.…

- Moneda nationala continua si joi sa castige teren in fata euro, dar nu si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,6374 de lei/unitate, cu 0,13% mai putin fata de sedinta de miercuri. Dolarul american creste, fiind cotat de BNR la 3,8821 de lei/unitate,…

- Moneda natioanala castiga teren miercuri, dupa ce, la inceputul saptamanii, s-a depreciat in fata principalelor valute. Euro scade cu 0,29%, a anuntat azi BNR, si cursul a ajuns la 4,6434 lei/unitate. Dolarul pierde 0,87% si costa miercuri 3,8700 lei/unitate. Un pas in…

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, fata de euro si fata de dolar, care a facut un mare pas in fata. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4.6571 de lei/unitate, cu 0,48% mai mult fata de sedinta de luni. Si dolarul american creste, fiind cotat de BNR la…

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…

- Moneda nationala a inceput in forta noul an si s-a apreciat si in a doua sedinta din 2018 in fata principalelor valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate. Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa…

- Moneda nationala a inceput cu dreptul 2018. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o apreciere semnificativa pe linie a leului in fata principalelor valute. Astfel, euro a scazut in prima sedinta din noul an cu 0,40%, pana la un curs de 4,6412 lei/uniatate. Dolarul s-a depreciat cu…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la nivelul de 2,05%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Moneda nationala a atins vineri cea mai slaba cotatie in raport cu moneda europeana, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,6597 lei pentru un euro.Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei, sustine ca deprecierea inregistrata pe final de an este…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Joi, euro a atins nivelul de 4,6363 lei, in urcare fata de miercuri. Aceasta cotatie…

- Leul pierde si azi teren in fata euro, care creste pentru a doua zi la rand. In schimb, se apreciaza in fata dolarului, a francului elvetian si a lirei sterline. Potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6363 lei, in crestere cu 0,19% fata…

- Moneda nationala a avansat putin marti fata de euro si dolar. Doar francul elvetian s-a apreciat in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,6210 lei/unitate pentru euro, in scadere cu 0,11% fata de luni. Dolarul american a scazut cu 0,29%, cotatia BNR fiind…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Leul pierde iar teren in fata euro, dar si a lirei sterline. Se apreciaza insa fata dolarului si a francului elvetian. Astfel, potrivit cursului valutar anuntat azi la Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6332 lei, in crestere cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la nivelul de 2,12%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Moneda nationala a pierdut pentru a doua zi consecutiv teren in fata euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere de 0,06% pentru moneda unica europeana, pana la un curs de 4,6362 lei/unitate. Dolarul american creste si el cu 0,24%, pana la un curs de 3,9368 lei. Si francul…

- Moneda nationala a inceput saptamana in parametri normali, cu variatiuni usoare fata de principalele valute. Euro a crescut cu 0,04% fata de sedinta de vineri, pana la cursul de 4,6332 lei/unitate. Dolarul american a scazut cu 0,44% si a ajuns 3,9274 lei. Francul elvetian…

- Moneda nationala s-a miscat in parametri echilibrati dupa ce Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, bugetul pe 2018, unul extrem de optimist dupa cum spun analistii. Banca Nationala a anuntat o fluctuatie minora a euro, care a crescut cu 0,01% in sedinta de joi, pana la cursul de 4,6327…

- Banca Nationala a cotat miercuri moneda euro la 4,6321 lei, in scadere cu 0,05% fata de cursul de referinta anuntat marti, de 4,6344 lei. In schimb, dolarul american s-a apreciat si costa azi 3,9175 lei, fata de 3,9053 lei, cat a fost ieri. Cursul francului elvetian a scazut miercuri…

- Leul face un mic pas in spate, marti, fiind in depreciere fata de euro, dar se creste fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6344 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american scade si este cotat de BNR la 3,9053…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut, luni, pana la nivelul de 2,21%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- Leul pierde teren azi in fata euro, dupa ce in primele doua zile din aceasta saptamana a crescut. Moneda nationala se depreciaza si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Banca Nationala a Romaniei a cotat azi un euro la 4.6422 lei, in crestere cu 0.01% fata de ziua precedenta,…

- Leul se apreciaza si azi in raport cu euro, insa pierde teren in fata dolarului, francului elvetian si lirei sterline. Potrivit cursului Bancii Nationale a Romaniei, un euro a scazut cu 0.03% fata de ziua precedenta si valoreaza azi 4.6416 lei. Dolarul in schimb a crescut cu 0.43%…

- Moneda nationala incepe saptamana cu o gura de aer proaspat, fiind in crestere fata de euro si dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4.6431 de lei/unitate, cu 0,23% mai putin fata de sedinta de vineri. Dolarul american scade si el, fiind cotat de BNR la…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Dupa ce ieri a luat o gura de oxigen, leul pierde din nou teren in fata monedei europene. Potrivit cursului valutar anuntat azi de BNR, un euro este cotat la 4.6546, in crestere cu 0.11% fata de ziua precedenta. Dolarul in schimb s-a depreciat cu 0.65% si valoreaza azi 3.9306 lei.…

- Moneda nationala s-a apreciat usor miercuri fata de principalele valute, dupa ce marti euro a atins un nou maxim istoric. Intre timp, in Parlament sunt dezbatute amendamentele la ordonanta revolutiei fiscale. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in scadere cu 0,12% pentru euro, pana…

- ANAF a trimis catre 200.000 de romani instiintari de plata, prin care sunt somati sa isi achite contributia la sanatate pentru anul 2012. Graba Fiscului se justifica prin faptul ca de la 1 ianuarie 2018 aceste datorii se prescriu. Totusi, multi dintre cei care au primit astfel de…

- Euro atinge, marti, un nou nivel maxim. In crestere este si dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6551 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american creste si el, fiind cotat de BNR la 3,9650 de lei/unitate,…

- Moneda nationala incepe saptamana continuand trendul descendent. Leul s-a depreciat luni pe linie fata de principalele valute, in timp ce Guvernul creeaza mai multa incertitudine pe zi ce trece in ce priveste modificarile fiscale pe care le doreste. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o crestere…

- Leul da semne de revenire tot mai puternice si este, pentru a doua zi la rand, in crestere in raport cu moneda unica europeana. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,38% fata de cursul de marti, cotatia pentru euro fiind de 4,6306 lei/unitate. Si dolarul are o scadere…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut, miercuri, pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicatorul Robor la…

- Moneda nationala are in sfarsit o zi in care nu stabileste un nou record negativ, cursul fiind intr-o foarte usoara scadere fata de prima zi a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, cotatia fiind de 4,6482 lei/unitate. Si dolarul scade mai…

- Leul a atins luni cel mai slab nivel din istorie fata de euro, dupa ce Guvernul a publicat vineri in Monitorul Oficial ordonanta de urgenta prin care modifica Codul Fiscal si introduce masuri despre care toti actorii economici si sociali au atras atentia ca vor avea efecte devastatoare. Banca…

- Euro a atins vineri cotatia de 4,65333 lei pe piata interbancara, un nou record, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind revizuirea in crestere a inflatiei si a datelor privind avansul deficitului comercial. Acesta este cel mai mare nivel inregistrat pana in prezent…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri de…

- Dupa ce miercuri euro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani in urma masurilor fiscale, moneda europeana continua sa creasca si joi, BNR anuntand cel mai slab leu din august 2012. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4.6279 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere cu 0,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2018 previziunile sunt de 3,2%, a anuntat joi Mugur Isarescu. Astfel, pentru finalul lui 2017, prognoza de inflatie a crescut de la 1,9% la 2,7%. Guvernatorul…

