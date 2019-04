Stiri pe aceeasi tema

- Un nou mesaj contradictoriu cu ideile lansate de alianța de guvernare vine dinspre liderul UDMR, Kelemen Hunor. In privinta aurului, trebuie lasata Banca Nationala sa decida cum e mai bine, a declarat la Digi24 liderul UDMR, Kelemen Hunor....

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,10%, cel mai redus nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie de…

- Este regretabil ca ministrul de Finante pune in discutie statutul rezervei de aur a tarii, in conditiile in care ar trebui sa stie ca garantia oferita de BNR pentru imprumuturile statului roman se bazeaza si pe valoarea rezervei de aur, iar aceasta valoare ii permite diminuarea costurilor de finantare,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7448 lei pentru un euro, in scadere cu 0,25 de bani (-0,05%) fata de ziua precedenta, cand moneda unica europeana valora 4,7473...

- privind Sistemul de Economisire Creditare (Bauspar) Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) au adoptat normele metodologice de aplicare a Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile…

- * Consiliul Concurentei a declansat o investigatie sectoriala pe piata serviciilor de inscriere a avizelor de ipoteca sau a altor garantii reale mobiliare in Registrul National de Publicitate Mobiliara - RNPM (fosta Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare), informeaza institutia printr-un…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat, joi, o ipoteza in cazul proiectului de lege depus de Liviu Dragnea si Serban Nicolae la Parlament, prin care se impune BNR repatrierea intregii rezerve de aur a Romaniei, aflata in prezent la Banca Angliei. "Oare se pregateste instalarea unei…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7594 lei/euro, o scadere de 0,05% fata de nivelul atins vineri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Vineri,…