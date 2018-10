Curs valutar. Leul, depreciere considerabilă Curs valutar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6658 lei pentru un euro, in crestere cu 0,62 de bani (+0,13%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6596 lei. De asemenea, leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,0507 lei, cu 3,97 de bani peste valoarea stabilita luni (+0,99%), respectiv 4,0110 lei pentru un dolar. Curs valutar. Potrivit BNR, leu s-a depreciat fata de francul elvetian si a ajuns, marti, sa valoreze 4,1183 lei, mai mult cu 3,76 bani (0,92%), in comparatie cu anuntul din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6647 lei pentru un euro, in crestere cu 0,42 de bani (+0,09%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6605 lei. De asemenea, leul s-a depreciat şi în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6603 lei pentru un euro, mai mult cu 0,25 de bani (+0,05%) fata de valoarea de 4,6578 lei anuntata in sedinta anterioara. Analiștii CFA România, asociaţia profesioniştilor în investiţii, anticipează o…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6578 lei pentru un euro, in crestere cu 0,19 de bani (+0,04%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6559 lei. De asemenea, leul s-a depreciat şi în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind…

- Moneda nationala s-a apreciat in raport cu euro, iar cursul anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost stabilit la 4,6377 lei, cu 1,13 bani (-0,24%) mai putin in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6490 lei pentru un euro. Moneda nationala s-a apreciat si in…

- Moneda nationala s-a depreciat, miercuri, in raport cu euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6445 lei, mai mult cu 0,11 bani (+0,02%), comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6434 lei. Pe de altă parte, leul s-a apreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de 4,6427 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01 bani fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6426 lei. In acelasi timp, leul s-a depreciat cu 0,15 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,0039…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de 4,6427 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01 bani fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6426 lei. In acelasi timp, leul s-a depreciat cu 0,15 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,0039 lei (+0,04%),…

- Moneda nationala s-a apreciat, luni, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6512 lei/euro, mai mic cu 0,50 bani (0,11%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6562 lei.Totodata, leul s-a apreciat si in fata…