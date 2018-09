Curs valutar: Euro termina saptamana in scadere Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6637 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi.



Joi, euro a urcat la 4,6647 lei, cel mai mare nivel din 25 iunie, cand a fost 4,6665 lei.



Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut vineri de la 3,9840 lei la 4,0210 lei.



Cursul francului elvetian a crescut de la 4,1100 lei la 4,1248 lei.



Lira sterlina a crescut de la 5,2295 lei la 5,2481 lei.



Pretul gramului de aur a scazut de la 153,2175 lei la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

