Curs valutar: Euro si dolarul termina saptamana in crestere Leul pierde teren, vineri, in comparatie cu euro si dolarul.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7433 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de joi.



Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1707 de lei/unitate, cu 0,30% mai mult fata de ziua precedenta.



In schimb, francul elvetian a scazut. Acesta a fost cotat la 4,1753 de lei, fata de joi cand costa 4,1800 de lei.



Si lira sterlina scade si costa vineri 5,5206 de lei, fata de 5,5302 de lei, cat era cotata joi.



Pretul gramului de aur a scazut. BNR a anuntat ca acesta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

