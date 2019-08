Curs valutar: Euro si dolarul scad, iar aurul a stabilit un nou nivel record Euro si dolarul au scazut, vineri, in comparatie cu moneda nationala, iar aurul ajunge la un nou nivel record.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7273 de lei/unitate, cu 0,07% mai putin decat joi.



Si dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2184 de lei/unitate, cu 0,03% mai putin fata de sedinta precedenta.



Fancul elvetian a crescut, vineri, si a ajuns la 4,3376 de lei/unitate, fata de joi, cand a fost 4,3268 de lei/unitate.



Fancul elvetian a crescut, vineri, si a ajuns la 4,3376 de lei/unitate, fata de joi, cand a fost 4,3268 de lei/unitate.

In schimb, lira sterlina a continuat sa scada si a ajuns la 5,1081 lei, fata de 5,1317 lei, cat a fost

Sursa articol si foto: business24.ro

