Curs valutar: Euro si dolarul cresc. Aurul n-a mai fost asa scump de patru luni

Leul nu are o zi prea buna, joi, fiind in dezavantaj fata euro si dolar, care cresc. Nici aurul nu se opreste si ajunge la cel mai mare nivel din ultimele patru luni.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6622 de lei/unitate, in crestere cu 0,07% fata de sedinta de miercuri.



Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0857 de lei/unitate, cu 0,13% mai mult fata de ziua precedenta.



Si francul elvetian a crescut, joi, si a ajuns la 4,0932 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,0919 de lei.



In schimb, lira sterlina a scazut si…