Curs valutar: Euro se apropie de 4,76 lei, cel mai mare nivel din ultimele 5 luni

Euro a crescut la 4,7592 lei, cel mai mare nivel din 29 mai, cand a fost 4,7607 lei. Si lira sterlina a crescut de la 5,5125 lei la 5,5323 lei. Acesta este cel mai ridicat nivel din 8 mai, cand a fost 5,5336 lei. In schimb, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,2732 lei la 4,2607 lei. Acesta este cel mai scazut nivel din 27 august, cand a fost 4,2606 lei. Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si simplificat (...)