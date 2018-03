Curs valutar: Euro scade in sfarsit. Moment de respiro pentru leu

Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 36 de bani pentru un euro, cu patru bani mai putin decat saptamana trecuta.

- Moneda nationala se depreciaza miercuri in fata euro, francului elvetian si a lirei sterline. Castiga teren doar in fata dolarului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat azi un curs valutar de 4,6622 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03% fata de ziua precedenta. Dolarul se depreciaza…

- Leul moldovenesc se afla in apreciere fața de principalele valute de referința. Astfel, pentru astazi, Banca Nationala a Moldovei a stabilit un curs oficial de 20 de lei și 44 de bani pentru un euro, cu 24 de bani mai puțin decat ieri.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 44 de bani pentru un euro, cu 25 de bani mai putin decat ieri.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 69 de bani pentru un euro, cu un ban mai putin decat saptamana trecuta.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti. Marti, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6596 lei/euro. Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea…

- CURS VALUTAR BNR 28 FEBRUARIE 2018. Euro a crescut la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 27 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6750 lei…

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor atit fața de dolar, cit și fața de euro, noteaza Noi.md. Astfel, timp de o zi el s-a scumpit fața de moneda americana cu aproximativ 0,6 bani, iar fața de moneda unica europeana – cu aproape patru bani. Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru ziua de miercuri,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6539 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, euro a scazut la 4,6606 lei, dupa ce a crescut marti la 4,6623 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport…

- 'Orice crestere, ca vorbim de inflatie, de ROBOR, cursul de schimb reprezinta o ingrijorare. Discutia va avea loc saptamana viitoare cu domnul guvernator (Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, n.r.) pentru a vedea exact modul in care actionam impreuna', a spus Teodorovici. Factorii care influențeaza…

- Euro a crescut cu 0,14 bani, pana la 4,6609 lei. Moneda unica nu a avut o cotatie mai mare din ziua de 26 ianuarie, cand BNR afisa 4,6658 lei pentru un euro. Dolarul s-a apreciat cu 2,24 bani, pana la 3,7530 lei. Francul elvetian s-a intarit de la 4,0452 la 4,0471 lei, iar lira sterlina…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6609 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a scazut la 4,6595 lei, dupa ce joi a crescut la 4,6598 lei. Luni, leul s-a depreciat in raport…

- CHIȘINAU, 17 feb – Sputnik. Banca Naționala a Moldovei (BNM) a înaintat un proiect de lege prin care casele de schimb valutar vor fi obligate sa instaleze sisteme de supraveghere și înregistrare video a activitații de schimb valutar. Astfel, unitatea de schimb valutar va…

- Leul moldovenesc, la sfirșitul saptaminii de lucru, continua sa se devalorizeze fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. In special, timp de o zi, el s-a depreciat cu inca 0,6 bani in raport cu moneda americana și cu aproape 22 de bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 90 de bani pentru un euro, cu 22 bani mai mult decat ieri.

- Leul moldovenesc a slabit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a depreciat fața de moneda americana cu peste trei bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste patru bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 15 februarie o rata de schimb de 16,7618…

- CURS VALUTAR BNR 13 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 13 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6670…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6572 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins luni, 4.6534 lei/euro. Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, continua sa se deprecieze si ajunge 3,7738…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 49 de bani pentru un euro, cu sapte bani mai putin decat ieri. Valoarea dolarului american scade cu doi bani si este de 16 lei și 59 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, o cotatie de 4,6538 lei pentru un euro, in crestere cu 1,15 bani (+0,25%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6423 de lei. De asemenea, leul s-a depreciat cu 2,72 bani in raport cu dolarul american, pana la un…

- CURS VALUTAR BNR 7 FEBRUARIE 2018. Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,64 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 7 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre…

- Casele de schimb valutar din Moldova vor fi obligate sa instaleze camere de supraveghere video și sa asigure inregistrarea video a activitații de schimb valutar cu persoanele fizice, pe tot parcursul timpului de lucru, in regim online. Acest lucru este prevazut de modificarile la legislația in vigoare,…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 69 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului american scade cu patru bani si este de 16 lei și 62 de bani.

- Catre sfirșitul saptaminii de lucru leul moldovenesc și-a intarit ușor poziția fața de dolar, totodata consolidindu-și poziția fața de euro, raporteaza NOI.md. In special, intr-o zi acesta a ciștigat de la moneda americana aproape 2 bani și mai mult de 5 bani de la moneda unica europeana. Astfel, Banca…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 79 de bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american scade cu trei bani si este de 16 lei și 71 de bani.

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. El s-a apreciat timp de o zi cu aproximativ 0,7 bani in raport cu moneda americana și cu aproape noua bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 30 ianuarie o rata de schimb de la…

- Leul creste si vineri, dupa ce joi a reusit sa ia o gura de oxigen dupa zilele de picaj cauzate de criza de pe scena politica. Astfel, moneda nationala creste putin chiar in ziua in care PSD s-a intrunit in CEx pentru a forma noul guvern. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, vineri, un…

- Leul moldovenesc s-a intarit și mai mult in raport cu dolarul și cu euro, relateaza NOI.md. Astfel, timp de o zi el s-a apreciat fața de moneda SUA cu inca aproximativ doi bani, iar fața de moneda unica europeana – cu aproape cinci bani. Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 23 ianuarie…

- Leul moldovenesc, la sfirșitul acestei saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puțin fața de euro. Timp de o zi, acesta s-a apreciat cu inca 0,7 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape cinci bani in raport cu moneda unica europeana, informeaza NOI.md. Astfel,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6599 lei/euro, 3,8182 lei/dolar, 3,9533 lei/franc elvetian. Leul atinge cea mai scazuta valoare in fata monedei europene. Pe piata interbancara, euro a sarit pragul de 4,66 lei. Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,62 lei, cursul anuntat…

- CURSUL VALUTAR. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, în crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungând astfel la cea mai slaba valoare din istorie. CURSUL VALUTAR. CURSUL VALUTAR.…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puternic fața de euro, noteaza NOI.md. In particular, in ultimele zile, acesta s-a apreciat cu aproximativ 0,5 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape 30 de bani fața de moneda unica…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 66 de bani pentru un euro, cu 30 bani mai mult decat saptamana trecuta. Valoarea dolarului ramane aceeasi de 17 lei și patru bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat ieri. Dolarul se ieftineste cu un ban si costa 17 lei și sase bani.

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Astfel, timp de o zi el s-a apreciat cu peste 1,2 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape 12 bani fața de moneda unica europeana. Așadar, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 11 ianuarie…

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6434 -0.0137 -0.29 % Dolar american 3.8700 -0.0339 -0.87 % Francul elvetian 3,9618 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de principalele monede de referinta. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 37 de bani pentru un euro, cu 19 bani mai puțin decat ieri.Dolarul se scumpeste cu un ban si este de 17 lei și șapte bani.

- Leul moldovenesc a slabit puțin fața de dolar, dar s-a consolidat fața de euro, noteaza NOI.md. In particular, timp de o zi acesta s-a depreciat fața de moneda americana cu peste 1,3 bani, dar s-a apreciat cu aproape 20 de bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit…

- CURSUL VALUTAR. Banca Nationala a României (BNR) a afisat, marti, o cotatie de 4,6571 lei pentru un euro, în crestere cu 2,23 bani (+0,48%) fata de cursul de 4,6348 lei, anuntat în sedinta anterioara. Si dolarul american a câstigat teren în raport cu moneda…

- Moneda nationala a inceput in forta noul an si s-a apreciat si in a doua sedinta din 2018 in fata principalelor valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate. Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa…

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6412 -0.0185 -0.40 % Dolar american 3.8603 -0.0312 -0.80 % Francul elvetian 3,9623 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului a scazut cu un ban si este de 17 lei și 9 bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, 3,8915 lei/dolar, 3,9900 lei/franc elvetian. Este cea mai mare valoare a monedei europene in fata leului. Pe piata interbancara, euro a sarit de 4,66 lei.

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6597 +0.0090 +0.19 % Dolar american 3.8915 -0.0080 - 0.21 % Francul elvetian 3,9900 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Leul moldovenesc isi mentine pozitia fata de moneda unica europeana. Pentru astazi, Banca Nationala a stabilit un curs oficial de 20 de lei și 34 de bani pentru un euro.Cotatia dolarului american a scazut cu cinci bani si este de 17 lei si 11 bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Joi, euro a atins nivelul de 4,6363 lei, in urcare fata de miercuri. Aceasta cotatie…

- Leul pierde si azi teren in fata euro, care creste pentru a doua zi la rand. In schimb, se apreciaza in fata dolarului, a francului elvetian si a lirei sterline. Potrivit cursului valutar anuntat azi de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6363 lei, in crestere cu 0,19% fata…

- Leul moldovenesc s-a mai depreciat puțin in raport cu dolarul și moneda euro, relateaza NOI.md. Astfel, timp de o zi acesta a cedat in fața valutei americane inca peste 1,3 bani, iar in fața monedei unice europene – peste 6 bani. Pentru 21 decembrie curent Banca Naționala a Moldovei a stabilit cursul…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 28 bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului crește cu un ban și este de 17 lei și 13 bani.