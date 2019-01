Curs valutar: Euro scade, dar aurul nu se opreste din crestere

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Rominiei, BNR, a cotat, luni, un euro la 4,7081 lei per unitate. Este o crestere cu 0,23% fata de ultima zi a saptaminii trecute. Dolarul american a crescut si el ajungand la 4,1377 lei per unitate. Fata de vineri este o crestere cu 0,45%.

- Pentru a treia sedinta consecutiva, euro creste si atinge recorduri istorice in fata leului: 4,6890 lei/euro. Si saptamana trecuta, leul a avut trei sedinte consecutive in care a inregistrat cele mai slabe cotatii din istorie in fata monedei europene. Euro a inceput sa creasca dupa Craciun. Pe 24…

- Vineri, euro a continuat sa creasca pentru a treia zi consecutiv si a ajuns la 4,6782 lei. Luni, euro a scazut la 4,6771 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,0586 lei la 4,0802 lei. Cursul francului elvetian…

- Cursul valutar leu-euro a urcat la cel mai ridicat nivel miercuri, 4,6722 lei, o creștere de 0,11%, fața de marți arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul de schimb pentru euro a intrat pe o tendința de creștere din decembrie.De asemenea, cursul pentru dolar a crescut ...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6639 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins vineri. Totodata, aurul a crescut pana la cel mai ridicat nivel din ultimele sase luni. Luni, euro a crescut la 4,6639 lei. Dolarul american, cotat…

- Luni, euro a coborat la 4,6413 lei, cel mai scazut prag din 13 septembrie, cand a fost 4,6391 lei. Joi, euro a crescut la 4,6471 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4,0686 lei la 4,0744 lei. Cursul francului elvetian a crescut…

- Leul scade, usor, joi, atat fata euro, cat si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6556 de lei/unitate, in crestere cu 0,03% fata de sedinta de miercuri. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1091 de lei/unitate, cu 0,09% mai mult…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4,6542 de lei, in crestere fata de sedinta anterioara. Marti, euro a ajuns la cel mai slab nivel din 20 septembrie, cand a fost 4,6519 lei. Dolarul american isi revine si el. Acesta este cotat la 4,1053 de lei/unitate,…