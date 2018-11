Stiri pe aceeasi tema

- BNR Curs valutar 9 noiembrie.Veștile despre cursul bnr de de vineri, noiembrie, nu sunt deloc favorabile pentru economie. Se inregistreaza noi majorari semnificative ale monedelor internaționale precum: dolarul si francul elvetian. In schimb, euro inregistreaza astazi o scadere.

- Leul incheie saptamana in crestere fata de principalele valute, dupa o perioada mai putin favorabila. Moneda romaneasca se apreciaza in fata euro, in ton cu tendinta regionala, unde moneda europeana pierde teren.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6630 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins joi. Dolarul american a crescut pana la cel mai mare nivel din iunie 2017...

- Euro scade, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Aurul continua sa creasca, dupa ce marti ajunsese la cel mai mare nivel din ultimele trei luni si jumatate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6590 de lei/unitate, mai putin cu 0,17% mai…

- Leul a scazut vineri, in comparatie cu dolarul si euro, care creste dupa ce joi scazuse. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6669 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0761 de lei/unitate, cu 0,66% mai…

- Leul incepe saptamana prost si scade, luni, in comparatie cu dolarul si euro, desi a incheiat saptamana trecuta in crestere. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat luni un euro la 4,6663 de lei/unitate, in crestere fata de vineri. Dolarul american s-a apreciat si el, fiind cotat…

- Euro a revenit pe crestere in fata leului in sedinta de joi, 11 octombrie, recuperand pierderea din ziua anterioara. In schimb, dolarul a continuat sa scada, pentru a doua sedinta consecutiva, dupa mai multe sesiuni de cresteri consistente.

- Leul s-a depreciat, vineri, in fata euro, dar creste in comparatie cu dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6410 de lei/unitate, cu 0,06% mai mult fata de sedinta de joi. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 3,9875 de lei/unitate, cu 0,07% mai…