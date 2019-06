Curs valutar: Euro creste usor, iar aurul continua sa scada Euro a crescut usor, joi, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american s-a depreciat.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7224 lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de miercuri.



Dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,1521 lei/unitate, mai putin cu 0,05% fata de ziua precedenta.



Lira sterlina a crescut pana la 5,2788 de lei, dupa ce miercuri atinsese cotatia de 5,2701 de lei.



Francul elvetian a scazut. Acesta a ajuns la 4,2433 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,2531 de lei.



