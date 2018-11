Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6621 lei/euro, in scadere cu 0,04% fata de nivelul atins joi. Joi, euro a scazut la 4,6639 lei. Vineri, dolarul american,...

- Euro continua saptamana in scadere comparativ cu moneda nationala. Dolarul creste din nou si se mentine peste 4 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6668 de lei/unitate, in scadere fata de prima zi a saptamanii. Dolarul american a continuat sa creasca si ramane…

- Euro creste foarte putin la inceput de saptamana in comparatie cu moneda nationala. Dolarul avanseaza mai mult si trece de 3,95 de lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6578 de lei/unitate, mai mult cu 0,04% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6478 lei pentru un euro, in crestere cu 0,43 bani fata de cel din sedinta anterioara (0,09%), cand moneda unica valora 4,6435 lei. In acelasi timp, leul s-a apreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 3,9793…

- Leul s-a apeciat, luni, in fata euro, dar a scazut in comparatie cu dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro, luni, la 4,6332 de lei/unitate, fata de ultima sedinta a saptamanii trecute cand valora 4,6410 lei. Dolarul american a crescut si a depasit pragul de 4 lei.…

- Euro continua sa scada, insa dolarul a depasit, marti, pragul de 4 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6321 de lei, mai putin cu 0,12% fata de luni. Dolarul american a crescut, depasind pragul de 4 lei. Acesta este 4,0051 de lei/unitate, cu 0,20% mai mult fata…

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6430 lei pentru un euro, in scadere cu 0,60 de bani (-0,13%) fata de cotatia din ziua anterioara, cand moneda unica europeana v...

- Euro creste la inceput de saptamana in comparatie cu moneda nationala, insa dolarul este in scadere si ajunge sa fie cotat sub 4 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6416de lei/unitate, mai mult cu 0,08% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american…