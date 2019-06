Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4.7295 lei/euro, in scadere cu 0.11% fata de valoarea atinsa marti, cel mai mic nivel din 22 ianuarie pana in prezent.Marti, euro a coborat la 4.7348 lei, conform News.ro. Citește și: Victor Ponta s-a DEZLANȚUIT…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4.7348 lei/euro, in scadere cu 0.21% fata de valoarea atinsa luni, cel mai mic nivel din ultimele 4 luni. Luni, euro a scăzut la 4.7450 lei. Marţi, euro a coborât la 4.7348 lei, cel mai slab nivel din…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,24%, cel mai mic nivel din ultimele doua luni, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Euro a scazut, joi, in comparatie cu moneda nationala, lucru care s-a intamplat si miercuri. In schimb, dolarul american a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7582 de lei/unitate, in scadere cu 0,05% fata de sedinta de miercuri. Dolarul american a crescut,…

- Euro scade insesizabil, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In privinta dolarului scaderea este mai mare. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7625 lei/unitate, dupa ce marti a fost 4,7627 de lei/unitate. Si dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,2638…

- Euro scade, joi, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul american continua sa creasca si ajunge la cel mai mare nivel din ultimii doi ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7603 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta anterioara. Dolarul american,…

- CURS VALUTAR BNR, 26 martie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7564 lei/euro, o crestere de 0,05% fata de nivelul atins luni. Francul elvetian a crescut pana la cel mai ridicat nivel din iunie 2017 pana in prezent. Luni, euro a urcat…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti cu 0,05 puncte procentuale fata de valoarea de luni, pana la 3,05% pe an, de la 3,10% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel…