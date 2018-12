Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6639 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins vineri. Totodata, aurul a crescut pana la cel mai ridicat nivel din ultimele sase luni.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins luni. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6605 lei/euro, in crestere cu 0,17% fata de pragul atins marti. Totodata, aurul a continuat sa urce si a ajuns la cel mai mare nivel din ultimele sase luni. Marti, euro a urcat la 4,6528 lei. Miercuri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4,6542 de lei, in crestere fata de sedinta anterioara. Marti, euro a ajuns la cel mai slab nivel din 20 septembrie, cand a fost 4,6519 lei. Dolarul american isi revine si el. Acesta este cotat la 4,1053 de lei/unitate,…

- Leul incheie saptamana in scadere in comparatie cu dolarul si euro. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6630 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1067 de lei/unitate, cu 0,51% mai mult fata de ziua precedenta.…

- Leul nu are o zi prea buna, joi, fiind in dezavantaj fata euro si dolar, care cresc. Nici aurul nu se opreste si ajunge la cel mai mare nivel din ultimele patru luni. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6622 de lei/unitate, in crestere cu 0,07% fata de sedinta de miercuri.…

- Euro scade insesizabil marti, dar dolarul a crescut in comparatie cu moneda nationala. Aurul a ajuns la cel mai mare nivel din ultimele trei luni si jumatate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6670 de lei, dupa ce luni a fost 4,6671 de lei. Dolarul american a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6669 lei/euro, informeaza news.ro. Aurul a crescut la cel mai mare nivel din iulie pana in prezent.Joi, euro a scazut la 4,6658 lei.