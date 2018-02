CURS VALUTAR, CURS EURO. Leul câștigă teren Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an. Miercuri, euro crescut la 4,6538 lei, dupa ce, marti, a crescut la 4,6423 lei. Leul, apreciere Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez si forintul maghiar, s-au depreciat pe piata interbancara in raport cu euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,7705 lei la 3,8025 lei. Cursul francului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6533 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala. Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an.Citeste…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6533 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala. Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, transmite…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6423 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Marti, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6423 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la 4,6347 lei, dupa ce vineri a scazut la 4,6526 lei. Marti, leul s-a depreciat in raport…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 6 februarie 2018.Parlamentul a decis: Elevii vor primi gratuit fructe proaspete la școala Dolarul australian AUD 2,9459Leva bulgareasca BGN 2,3736Dolarul canadian CAD 2,9901Francul elvetian CHF 4,0046Coroana ceha CZK…

- CURS VALUTAR BNR 5 FEBRUARIE 2018. Euro scade la 4,63 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR, si atinge cea mai mica valoare din 15 ianuarie 2018. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 5 februarie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6551 lei pentru un euro, in scadere cu 0,31 bani (-0,07%) comparativ cu cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6582 lei. Totodata, leul s-a depreciat cu 0,01 bani in raport cu dolarul american, pana la un curs de…

- Euro a crescut la 4,6582 lei miercuri, dupa ce a scazut marti la 4,6474 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha, zlotul polonez si dinarul sarbesc, s-au apreciat in raport cu euro. Dolarul american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6551 lei/euro, in scadere cu 0,07% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala.Miercuri, euro a crescut la 4,6582 lei, dupa ce a scazut marti la 4,6474 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6582 lei/euro, in crestere cu 0,23% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a scazut la 4,6474 lei, dupa ce a coborat luni la 4,6540 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6582 lei/euro, in creștere cu 0,23% fața de ședința anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6474 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha, zlotul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6474 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins luni, in linie cu tendinta regionala, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la 4,6540 lei, dupa ce a coborat vineri la 4,6658 lei. Marti, leul s-a apreciat in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6540 lei/euro, in scadere cu 0,25% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala, transmite News.ro . Vineri, euro a scazut la 4,6658 lei/euro, dupa ce a coborat joi la 4,6665 lei. Luni, leul s-a apreciat in…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, continua sa se intareasca in raport cu dolarul și sa slabeasca fața de euro, noteaza NOI.md. In weekendul trecut, el s-a apreciat fața de dolarul american cu aproape 5 bani, dar s-a depreciat fața de moneda unica europeana cu mai mult de 1 ban.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala. Marti, euro a crescut la 4,6679 lei, un nou nivel record. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala, transmite News.ro . Marti, euro a crescut la 4,6679 lei, un nou nivel record. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6679 lei, un nou nivel record. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta…

- CURS VALUTAR BNR 18 IANUARIE 2018. Miercuri, euro a scazut la nivelul de 4,6573 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha si zlotul polonez, s-au depreciat in raport…

- CURS VALUTAR 17 IANUARIE 2018 BNR. Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6599 lei, un nou nivel record, in contextul crizei politice. Miercuri, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha si zlotul polonez, s-au apreciat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6573 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6599 lei, un nou nivel record, in contextul crizei politice. Miercuri, leul…

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 74 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu cinci bani si valoreaza 16 lei și 97 de bani.

- Luni, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha si forintul maghiar, s-au depreciat in raport cu euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la…

- Miercuri, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha si forintul maghiar, s-au depreciat in fata euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi, in conditiile in care multe banci comerciale si institutiile de stat au zi libera. Astfel, un euro, stabilit de Banca Naționala, ramane la 20 de lei și 60 de bani. Dolarul costa 17 lei și opt bani.

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6365 +0.0061 +0.13 % Dolar american 3.8484 +0.0059 +0.15 % Francul elvetian 3,9389 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, in crestere cu 0,19% fata de nivelul atins joi, un nou nivel record. Joi, euro a ajuns la 4,6507 lei, in urcare fata de miercuri. Acesta este cel mai mare nivel atins de euro in raport cu leul, peste pragul de 4,6551…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 34 bani pentru un euro, cu trei bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftinește cu doi bani și este cotat la 17 lei și 16 bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Joi, euro a atins nivelul de 4,6363 lei, in urcare fata de miercuri. Aceasta cotatie…

- Moneda nationala a avansat putin marti fata de euro si dolar. Doar francul elvetian s-a apreciat in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,6210 lei/unitate pentru euro, in scadere cu 0,11% fata de luni. Dolarul american a scazut cu 0,29%, cotatia BNR fiind…

- Banca Nationala a cotat miercuri moneda euro la 4,6321 lei, in scadere cu 0,05% fata de cursul de referinta anuntat marti, de 4,6344 lei. In schimb, dolarul american s-a apreciat si costa azi 3,9175 lei, fata de 3,9053 lei, cat a fost ieri. Cursul francului elvetian a scazut miercuri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6321 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a atins nivelul de 4,6344 lei, in crestere fata de pragul atins luni. Leul s-a apreciat miercuri, in raport…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6334 lei/euro, in scadere cu 0,19% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala. Miercuri, în ultima zi lucrătoare dinaintea minivacanței de 1 Decembrie, euro a atins nivelul de 4,6422 lei. …

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6334 lei/euro, in scadere cu 0,19% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala.MIercuri, euro a atins nivelul de 4,6422 lei. Leul s-a apreciat luni, in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala.…

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6422 +0.0006 +0.01 % Dolar american 3.9188 +0.0122 +0.31 % Francul elvetian 3,9808 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6416 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Luni, euro a atins nivelul de 4,6431 lei. Leul s-a apreciat luni, in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6416 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala.Luni, euro a atins nivelul de 4,6431 lei. Leul s-a apreciat luni, in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala.…

- Cursul BNR de marti: Euro 4.6416 -0.0015 -0.03 % Dolar american 3.9066 +0.0169 +0.43 % Francul elvetian 3,9748 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe…

- CURS VALUTAR noiembrie 2017. Euro scade la 4,63 lei, fata de 4,64 lei cursul de ieri anuntat de BNR. Moneda europeana a atins maximul istoric atins in fata leului pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Precedentul record a fost atins pe 13 noiembrie la cursul BNR: 4,6495 lei/euro. CURS VALUTAR…

- CURS VALUTAR 27 NOIEMBRIE. Dupa ce a avut creșteri spectaculoasa în ultima perioada, luni, 27 noiembrie, cursul leu - euro scade puțin. Potrivit BNR, cursul euro a coborât la 4,6431, de la 4,6536, cât era vineri. Iata cursul valutar valabil pentru celelalte principele…

- BNR raspunde acuzatiilor premierului Mihai Tudose Purtatorul de cuvânt al BNR declara ca BNR îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe primul ministru la o discutie. Dan Suciu a mentionat ca pâna…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6536 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala. Joi, euro a atins nivelul de 4,6546 lei. Leul s-a apreciat vineri, în raport cu euro, în linie cu tendinţa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6536 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala.Joi, euro a atins nivelul de 4,6546 lei. Leul s-a apreciat vineri, in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala.…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat luni un curs de referința de 4.6469 lei/euro. Cursul este in creștere fața de 4,6400 lei/euro, de vineri, cu 0,15%. Miercuri, euro scazuse pana la 4,6306 lei, dar joi a reluat trendul crescator atingand nivelul de 4,6387 lei. Vineri, leul s-a depreciat…

- Luni, BNR a afisat un curs de 4,6495 lei/euro, un nou nivel record, peste cel inregistrat in 3 august 2012, cand BNR a afisat un curs de 4,6481 lei/euro. Leul s-a depreciat accelerat pe piata interbancara, inclusiv in fata monedelor din regiune, incepand din 7 noiembrie, pe fondul protestelor…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6390 lei/euro, cel mai mare nivel din august 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale, a anuntului privind cresterea inflatiei si a datelor privind cresterea deficitului comercial. Joi, BNR a afisat un…