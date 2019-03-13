Curs valutar. Cotații anunțate miercuri, 13 martiePublicat:
MONEDA SIMBOL RON
1 Euro EUR 4,7632
1 Dolar S.U.A USD 4,2175
1 Dolar australian AUD 2,9775
1 Leva bulgareasca BGN 2,4354
1 Dolar canadian CAD 3,1566
1 Franc elvetian CHF 4,1920
1 Coroana ceha CZK 0,1855
1 Coroana daneza DKK 0,6385
1 Lira egipteana EGP 0,2421
1 Lira sterlina GBP 5,5463 100
Forinti maghiari HUF 1,5133
100 Yeni japonezi JPY 3,7875
1 Leu moldovenesc MDL 0,2476
1 Coroana norvegiana NOK 0,4897
1 Zlot polonez PLN 1,1080
1 Rubla ruseasca RUB 0,0644
1 Coroana suedeza…
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Sursa articol si foto: dcnews.ro
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