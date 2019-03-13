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Curs valutar. Cotații anunțate miercuri, 13 martie

Publicat:
Curs valutar. Cotații anunțate miercuri, 13 martie

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 4,7632

1 Dolar S.U.A USD 4,2175

1 Dolar australian AUD 2,9775

1 Leva bulgareasca BGN 2,4354

1 Dolar canadian CAD 3,1566

1 Franc elvetian CHF 4,1920

1 Coroana ceha CZK 0,1855

1 Coroana daneza DKK 0,6385

1 Lira egipteana EGP 0,2421

1 Lira sterlina GBP 5,5463 100

Forinti maghiari HUF 1,5133

100 Yeni japonezi JPY 3,7875

1 Leu moldovenesc MDL 0,2476

1 Coroana norvegiana NOK 0,4897

1 Zlot polonez PLN 1,1080

1 Rubla ruseasca RUB 0,0644

1 Coroana suedeza…

Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…  

Sursa articol si foto: dcnews.ro


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Vremea

Prognoza meteo pentru azi 13 martie 2019
Bucuresti0°C | 0°C
Iasi0°C | 0°C
Cluj-Napoca0°C | 0°C
Timisoara0°C | 0°C
Constanta0°C | 0°C
Craiova0°C | 0°C
Brasov0°C | 0°C
Baia Mare0°C | 0°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 10.03.2019

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 600.920,40 14.276.070,80
II (5/6) 13 15.408,21 -
III (4/6) 788 254,19 -
IV (3/6) 12.972 30,00 -
Fond total de castiguri: 15.065.844,40

Curs Valutar

Cursul valutar din 13 martie 2019
USD 4.2175
EUR 4.7632
CHF 4.192
GBP 5.5463
CAD 3.1566
XAU 177.366
JPY 3.7875
CNY 0.6286
AED 1.1482
AUD 2.9775
MDL 0.2476
BGN 2.4354

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