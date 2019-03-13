Primul teaser pentru noul model electric de 40. ...

Fisker, noul producător de mașini electrice lansat de celebrul designer Henrik Fisker, a început promovarea pentru lansarea unui nou model electric. După ce la începutul acestui an a anunțat intenția de a lansa un model electric de volum cu un preț de pornire de circa 40.000 de dolari, Fisker a publicat… [citeste mai departe]