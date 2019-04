Curs valutar azi, 9 aprilie. Banca Naționala a Romaniei a anunțat noul curs de referința pentru ziua de astazi. Astazi, 9 aprilie, moneda europeana este din nou in creștere, dupa o saptamana in care a scazut. Lira sterlina și dolarul sunt in scadere, azi, 9 aprilie.