- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat vineri, 7 iunie, un curs de 4,7190 lei, mai mult cu 0,07 de bani in comparatie cu anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica fusese cotata la 4,7183 lei. In schimb, leul a castigat teren in fata dolarului american, cotatia anuntata fiind de 4,1887 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marti, 4 iunie, un curs de 4,7348 lei pentru un euro, in scadere cu 1,02 banifata de valoarea anuntata cu o zi in urma, respectiv 4,7450 lei pentru moneda unica europeana. Leul a continuat sa se aprecieze și in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru marți, 21 mai, un curs de 20 lei și un ban pentru un euro, cu doi bani mai putin decat ieri.Cotatia dolarului american ramane neschimbata de 17 lei si 94 de bani.

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera. Astfel, valoarea unui euro, stabilita de Banca Nationala, este de 20 lei si trei bani. Dolarul costa 17 lei și 89 de bani.

- Euro a scazut, joi, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7579 de lei/unitate, in scadere cu 0,01% fata de sedinta de marti. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,2468 de lei/unitate, cu…

- Banca Nationala a stabilit pentru luni, 15 aprilie, un curs de 19 lei și 96 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat saptamana trecuta. Și dolarul american creste cu patru bani, pana la 17 lei și 64 de bani.

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Leul moldovenesc cedeaza simțitor în fața monedei euro și dolarului american. Potrivit cursului valutar afișat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru ziua de luni, 15 aprilie, euro și dolarul american se vor scumpi în raport cu zilele de vineri, sâmbata…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat cursul de referința pentru marti, 2 aprilie 2019. In timp ce Euro scade cu 0,02% fata de nivelul atins ieri, la un curs de referinta de 4,7614 lei/euro, dolarul american a ajuns la cel mai mare nivel atins din aprilie 2017 pana in prezent.