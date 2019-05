Stiri pe aceeasi tema

- Leul castiga teren, vineri, in comparatie cu moneda europeana, dar si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7584 de lei/unitate, cu 0,03% mai putin fata de joi. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2344 de lei/unitate, cu 0,43% mai putin…

- Curs valutar azi, 7 mai. Banca Naționala a Romaniei a anunțat noul curs de referința pentru ziua de astazi. Astazi, 7 mai, moneda europeana și dolarul american sunt in creștere, iar lira sterlina scade.

- BNR Curs valutar 24 aprilie 2019. Cat scade euro și cat crește dolarul azi. Banca Naționala a emis cursul de referința pentru principalele monede intrenaționale: euro, dolar, lira sterlina și franc elvețian.

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7622 lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de marti. In schimb, dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,2114 lei/unitate, mai putin cu…

- BNR Curs valutar azi, 17 aprilie 2019. Cat crește euro și cat scade dolarul. Curs valutar anunțat de Banca Naționala a Romaniei pentru principalele monede internațioanle: euro, lira sterlina, franc elvețian.

- Curs valutar azi, 9 aprilie. Banca Naționala a Romaniei a anunțat noul curs de referința pentru ziua de astazi. Astazi, 9 aprilie, moneda europeana este din nou in creștere, dupa o saptamana in care a scazut. Lira sterlina și dolarul sunt in scadere, azi, 9 aprilie.

- BNR Curs valutar 3 aprilie 2019. Euro este in continua scadere. Dolarul scade și el sub pragul de 4,2 lei. Afla cat costa astazi principalele valute. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4.7585 lei/euro, o scadere de 0.0029% fata de nivelul atins marți, 2 aprilie. Va…

- Euro creste, marti, in comparatie cu moneda nationala. Si dolarul creste, continuand trendul de luni. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7506 de lei, cu 0,23% mai mult ca luni. Si dolarul american a crescut. Acesta este cotat la 4,1933 de lei/unitate, cu 0,28%…