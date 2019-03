Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7568 lei/euro, o crestere de 0,11% fata de nivelul atins luni. Lira sterlina a urcat pana la cel mai mare nivel din iunie 2016 pana in prezent. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport…

- Euro scade la 4,74 lei, fata de 4,75 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Luni, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare, in fata leului, din 15 februarie 2019. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat astazi ca un euro este cotat la 4,7397 de lei/unitate, mai putin cu 0,08% fata de ultima zi a saptamanii trecute.In schimb dolarul american a crescut si a ajuns la 4,...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7617 lei/euro, o crestere de 0,05% fata de nivelul atins luni. Lira sterlina a crescut la cel mai mare nivel din iunie 2016. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins,…

- Curs BNR azi, 19 februarie. Banca Naționala a Romaniei a anunțat noul curs de referința, pentru ziua de astazi. In timp ce lira sterlina a depașit pragul de 5.40, dolarul a suferit o depreciere importanta.

- Euro a revenit vineri pe crestere, dupa cateva zile in care a fost in picaj. Si dolarul a crescut in ultima zi lucratoare a saptamanii. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7445 de lei/unitate, cu 0,11% mai mult fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat…

- Euro scade, marti, in comparatie cu moneda nationala, dupa ce incepuse saptamana pe crestere. In schimb, dolarul a crescut, insa, putin. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7440 de lei, cu 0,22% mai putin ca luni. Dolarul american a crescut. Acesta este cotat la…

- Euro scade putin la inceput de saptamana in raport cu moneda nationala, dupa ce saptamana trecut a atins maximul istoric in trei zile. In schimb, dolarul este in crestere. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6771 de lei/unitate, mai putin cu 0,02% fata de ultima zi a saptamanii…