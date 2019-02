Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 13 februarie, un curs de 19 lei și 31 de bani pentru un euro, cu cinci bani mai putin decat ieri.Dolarul a crescut cu un ban si a ajuns la valoarea la 17 lei și 12 bani.

- Banca Nationala a Rominiei, BNR, a cotat, luni, un euro la 4,7081 lei per unitate. Este o crestere cu 0,23% fata de ultima zi a saptaminii trecute. Dolarul american a crescut si el ajungand la 4,1377 lei per unitate. Fata de vineri este o crestere cu 0,45%.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru miercuri 2 ianuarie un curs de 19 lei și 61 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat ieri. Dolarul s-a ieftinit cu trei bani si va costa 17 lei si 11 bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6639 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins vineri. Totodata, aurul a crescut pana la cel mai ridicat nivel din ultimele sase luni. Luni, euro a crescut la 4,6639 lei. Dolarul american, cotat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins in sedinta anterioara, din 24 decembrie. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in prezent. Luni, euro a coborat la 4,6413 lei,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 21 decembrie, un curs de 19 lei și 83 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat ieri.Dolarul american a scazut cu doi bani si a ajuns la 17 lei si 29 bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6480 lei/euro, in scadere cu 0,16% fata de nivelul atins joi, cel mai slab nivel pentru euro din septembrie pana in prezent. Joi, euro a crescut la 4,6556 lei. Vineri, euro a scazut la 4,6480 lei, cel mai…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 7 decembrie, un curs de 19 lei și 48 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri. Dolarul american s-a scumpit cu șase bani si valoreaza 17 lei si 18 bani.