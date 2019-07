Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marți, 25 iunie, un curs de 4,7205 lei pentru un euro, in scadere cu 0,18 bani fata de valoarea de la ședința anterioara, cand moneda unica fusese cotata la 4,7223 lei. Curs valutar BNR 25 iunie 2019 1 Euro EUR 4,7205 lei1 Dolar S.U.A USD 4,1484 lei 1 Dolar…

- Euro continua sa creasca, iar dolarul scade in comparatie cu moneda nationala, in sedinta de joi. Totodata, pretul aurului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7287 de lei, cu 0,06% mai mult ca miercuri. In schimb,…

- Euro a crescut putin, vineri, in fata monedei nationale. Dolarul, in schimb, a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7190 de lei/unitate, cu 0,1% mai mult fata de joi. Pentru euro este prima zi de crestere din aceasta saptamana. Dolarul american a scazut,…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru joi, 16 mai, un curs de 20 lei și sapte bani pentru un euro, cu sase bani mai putin decat ieri. Dolarul american iși pastreaza valoarea de 17 lei și 93 de bani.

- CURS VALUTAR 13 MAI 2019: Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7607 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de nivelul atins vineri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim…

- Curs valutar azi, 6 mai. Banca Naționala a Romaniei a anunțat noul curs de referința pentru ziua de astazi. Astazi, 6 mai, moneda europeana și dolarul american sunt in scadere, iar lira sterlina crește.

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala, in timp ce dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7622 lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de marti. In schimb, dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,2114 lei/unitate, mai putin cu…

- Moneda nationala incepe saptamana in scadere fata de euro, dupa ce se apreciase pe finalul saptamanii trecute, in ciuda datelor ingrijoratoare publicate de Banca Nationala a Romaniei cu privire la deficitul de cont curent, in urcare cu peste 30%, la...