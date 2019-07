Stiri pe aceeasi tema

- Euro si dolarul au crescut, vineri, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7245 de lei/unitate, o crestere de doar 0,01% fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1951 de lei/unitate, cu 0,21% mai mult fata…

- Curs valutar BNR, azi, 1 iulie. Banca Naționala a Romaniei a facut public cursul valutar pentru luni, 1 iulie. Dupa ce, vineri, Euro a inregistrat o creștere semnificativa, moneda europeana este din nou intr-o ușoara scadere.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta pentru euro cu 0,27% mai mare fata de valoarea atinsa joi. Totodata, francul elvetian a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani.

- Leul pierde teren, marti, in fata monedei europene si a dolarului american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7627 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de prima sedinta a acestei saptamani. Dolarul american a crescut si el marti, fiind cotat de BNR la 4,2726…

- Principalele monede au crescut la inceputul saptamanii in raport cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7607 de lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut si a ajuns la 4,2357 de lei/unitate, cu 0,03%…

- BNR Curs valutar 16 aprilie 2019. Moneda naționala este in scadere in raport cu euro, dolar și lira sterlina, dar se apreciaza franc elvețian, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala.

- Leul s-a apreciat in ultima sedinta a saptamanii, pentru a doua zi consecutiv, in ciuda datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei care arata ca deficitul de cont curent a urcat, in primele doua luni ale anului, cu peste 30% fata de aceeasi...