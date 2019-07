Stiri pe aceeasi tema

- Euro creste usor in a doua sedinta a acestei saptamani, comparativ cu moneda nationala, in timp ce dolarul face un pas in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7205 de lei/unitate, cu 0,04% mai putin fata de luni. Dolarul american a crescut, fiind cotat de…

- Leul moldovenesc se depreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 20 lei și opt bani pentru un euro.Dolarul american se scumpeste cu trei bani si a ajuns la 17 lei si 98 de bani.

- Principalele monede au crescut la inceputul saptamanii in raport cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7607 de lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut si a ajuns la 4,2357 de lei/unitate, cu 0,03%…

- Leul moldovenesc se depreciaza nesemnificativ fata de principalele valute de referinta.Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 24 aprilie, un curs de 20 de lei și 13 bani pentru un euro, cu doi bani mai mult decat ieri.

- Leul castiga teren in continuare, vineri, in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7587 de lei/unitate, cu 0,02% mai putin fata de joi. Si dolarul american a scazut fiind cotat de BNR la 4,2071 de lei/unitate, cu 0,31% mai putin fata…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7526 lei/euro, o crestere de 0,04% fata de nivelul atins luni. Luni, euro a scazut la 4,7507 lei. Marti, euro a urcat la 4,7526 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar,…

- Leul moldovenesc se depreciaza usor fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru marți, 2 aprilie, un curs de 19 lei și 49 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri. Dolarul american ramane la prețul de 17 și 35 de bani.