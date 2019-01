Curs valutar BNR astazi, 3 ianuarie: leul se depreciaza puternic in raport cu dolarul

Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru joi, 20 decembrie, un curs de 19 lei și 74 de bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat ieri. Dolarul american s-a scumpit cu un ban si a ajuns la 17 lei si 31 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 19 decembrie, un curs de 19 lei și 71 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat ieri.Dolarul american s-a scumpit cu un ban si a ajuns la 17 lei si 30 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 14 decembrie, un curs de 19 lei și 64 de bani pentru un euro, cu zece bani mai mult decat ieri.Dolarul american s-a scumpit cu doi bani si costa 17 lei si 26 bani.

- Deprecierea leului este tot mai accelerata. In sedinta de miercuri, moneda nationala a scazut in fata euro si in mod special in raport cu dolarul american, continuand, astfel, tendinta demarata in urma cu cateva zile. La cat a ajuns cursul?

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru luni, 10 decembrie, un curs de 19 lei și 57 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat saptamana trecuta. Dolarul american s-a scumpit cu un ban si este de 17 lei si 19 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 19 lei si 52 de bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat ieri.Dolarul s-a ieftinit cu un ban și costa 17 lei si 13 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 19 lei si 58 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai mult decat ieri.Dolarul s-a scumpit cu patru bani și costa 17 lei si doi de bani.

- Curs valutar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6658 lei pentru un euro, in scadere cu 0,09 bani fata de cel din sedinta anterioara (-0,02%), cand moneda unica valora 4,6667 lei. Curs valutar. In schimb, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat…