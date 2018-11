Curs valutar BNR astazi, 23 noiembrie: leul se depreciaza in fata principalelor valute

Stiri pe aceeasi tema

- Leul continua sa se deprecieze in raport cu moneda unica europeana la inceputul acestei saptamani. In schimb, moneda nationala s-a apreciat, luni, in fata dolarului american, pentru a patra sedinta consecutiva.

- Leul incheie saptamana in depreciere fata de moneda unica europeana, insa mai recupereaza ceva din pierderea suferita in raport cu dolarul american saptamana trecuta, pana la cea mai slaba cotatie din mai 2017 pana in prezent.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere cu 0,13 bani (+0,03%), comparativ cu cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6586...

- Leul incheie saptamana in crestere fata de principalele valute, dupa o perioada mai putin favorabila. Moneda romaneasca se apreciaza in fata euro, in ton cu tendinta regionala, unde moneda europeana pierde teren.

- Leul incepe saptamana in depreciere fata de principalele valute, dupa ce vineri inregistrase cresteri atat in raport cu euro cat si cu dolarul american. Scaderea leului vine in contextul publicarii datelor privind deficitul de cont curent la opt luni,...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6684 lei pentru un euro, in crestere cu 0,41 de bani (+0,09%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6643 lei. De asemenea, leul s-a depreciat şi în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei si 43 de bani pentru euro, cu trei bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului american a crescut cu doi bani si are un pret de 16 lei si 77 de bani.

- Euforia leului a fost curmata miercuri cand s-a depreciat atat in fata euro, dupa doua sedinte de apreciere, cat si a dolarului american, in acest caz cursul revenind peste pragul de 4 lei in jurul caruia oscileaza de mai multe sedinte. De asemenea,...