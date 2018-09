Curs valutar BNR astazi, 21 septembrie: euro se apreciaza ajungand aproape de 4,66 lei/euro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursul leu/euro se pare ca iese din letargie. A crescut, miercuri, 19 septembrie, pentru a patra sedinta consecutiva si a depasit pragul de 4,65 lei/euro pentru prima data din 17 august pana in prezent. In schimb, dolarul american continua sa se...

- Cursul valutar BNR astazi, 18 septembrie: euro se apreciaza ajungand din nou aproape de cursul de 4,65 lei/euro, in timp ce dolarul american continua sa piarda din valoare, cursul oficial fiind stabilit la 3,9793 lei/dolar , in scadere cu aproape un...

- Leul a avansat vineri in fata dolarului american, insa a scazut in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6430 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul atins joi cand valora 4,6391 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 19 lei și 13 bani pentru un euro, cu șapte bani mai puțin decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Joi, euro a scazut la 4,6217 lei/euro. Vineri, euro a scazut la 4,6206 lei/euro, cel mai mic nivel din 8 noiembrie 2017, cand a fost 4,6198 lei/euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,9799 lei la 3,9908 lei.…

- Leul moldovenesc continua sa se aprecieze fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi, 19 iulie, un curs oficial de 19 lei si 37 de bani pentru un euro, cu 17 bani mai putin decat ieri.

- Euro a ramas la 4,66 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 3 iulie 2018, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare in fata leului din 6 iunie 2018 cand Banca Nationala a anuntat un curs de refeerinta de 4,6554 lei/euro. Euro a atins cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului…

- EUR 20,71 lei +0,14 USD 18,22 lei -0,02 RON 4,55 lei +0,04 RUB 0,30 lei -0,003 UAH 0,69 lei -0,0001 Leul s-a depreciat în raport cu moneda europeana. Cursul oficial de schimb pentru un euro a crescut astazi cu 14 bani. Pentru 29 iunie, Banca Nationala…