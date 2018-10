Curs valutar BNR astazi, 2 octombrie: euro se apreciaza ajungand din nou aproape de maximul istoric. Dolarul creste puternic

Stiri pe aceeasi tema

- Euro creste la 4,66 lei,fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR si atinge cel mai ridicat nivel in fata leului din 13 august 2018 (curs BNR 13.08.2018 - 4,6607 lei/euro). Moneda europeana a atins pe 4 septembrie (4,6321 lei/euro) un minim in fata monedei nationale din 6 august 2018 cand BNR a anuntat…

- Cursul leu/euro se apropie destul de rapid de pragul de 4,66 lei/euro, confirmand trendul de crestere conturat in ultimele 6 sedinte. In ultima zi a saptamanii, vineri, 21 septembrie, a mai castigat 0,4 bani in fata leului. In schimb, dolarul american...

- Cursul valutar BNR astazi, 18 septembrie: euro se apreciaza ajungand din nou aproape de cursul de 4,65 lei/euro, in timp ce dolarul american continua sa piarda din valoare, cursul oficial fiind stabilit la 3,9793 lei/dolar , in scadere cu aproape un...

- BNR Curs valutar 14 septembrie 2018. Leul romanesc inregistreaza azi scadere in raport cu euro, dar se majoreaza in raport cu alte monede internaționale precum: euro, dolar și lira, dar scade in raport cu francul. La ce cotații au ajuns azi valutele.

- Curs BNR 16 august 2018. Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul valutar de joi, 16 august 2018. Leul crește in raport cu euro, dar scade in raport cu dolarul. Cat costa euro și dolarul.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi, 27 iulie, un curs oficial de 19 lei si 44 de bani pentru un euro, cu doi bani mai putin decat ieri.

- Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 3 iulie 2018, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare in fata leului din 6 iunie 2018 cand Banca Nationala a anuntat un curs de referinta de 4,6554 lei/euro. Euro a atins cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului…

- Cotatia graului la bursa de la Chicago a crescut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, atingand cel mai ridicat nivel din ultima saptamana, preturile fiind sustinute de vremea secetoasa care a redus...