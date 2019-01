Curs valutar BNR astazi, 16 ianuarie: deprecierea leului continua pana la un nou minim istoric

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6822 lei/euro, o crestere de 0,11% fata de pragul atins luni, un nou nivel record. BNR a cotat luni euro la 4,6771 lei. De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a ajuns la 4,0973…

- Leul s-a depreciat, la jumatatea saptamanii abia incheiate, cu 0,42 de bani, cu 0,09% fața de euro, și a ajuns din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana. Toata lumea vede acum un euro mai scump, cursul stabilit de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Prin…

- Cursul valutar leu-euro a atins, vineri, un nou minim istoric: 4,6782 lei, o creștere de 0,04% fața de joi, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Aceasta este a treia zi cu un nou minim istoric. Cursul de schimb pentru euro a atins, miercuri, pentru data nivelul de 4,67…

- Miercuri, euro a atins pragul de 4,6722 lei, care depasise precedentul record, de 4,6695 lei, stabilit in 21 iunie 2018. Joi, euro a atins pragul de 4,6764, un nou nivel record. Vineri, euro a continua sa creasca si a ajuns la 4,6782 lei.

- Timisul a fost pe tot parcursul anului vicecampionul national al ocuparii fortei de munca, secondand Ilfovul. Potrivit ultimei monitorizari a Agentiei ... The post Rata somajului timisean, la un nou minim istoric appeared first on Renasterea banateana .

- Noile taxe anuntate de Ministerul Finantelor vor duce la cresterea costurilor de finantare ale populatiei, companiilor si statului. In plus, creste riscul deprecierii monedei nationale, inflatia si, implicit, se erodeaza puterea de cumparare a...

- Actiunile creditorului german Deutsche Bank au scazut la un nou minim record in sedinta de miercuri, dupa ce s-a prabusit sub 8 euro/titlu. Prabusirea vine in conditiile unei noi anchete ale autoritatilor legate de suspiciuni de spalare de bani, anunta Ziarul Financiar.

- Romanii incep sa prinda gustul masinilor electrice: Romania a inregistrat un record istoric de inmatriculari de masini electrice, cu 382,5% continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )