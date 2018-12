Curs valutar BNR astazi, 11 decembrie: depreciere pe linie pentru moneda nationala

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant al lui Dinamo si actualul antrenor secund al nationalei Romaniei, Adrian Mihalcea, nu a vrut sa comenteze situatia delicata de la clubul din Stefan cel Mare, dar a tinut sa precizeze un singur lucru.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6639 lei, in usoara crestere (+0,01%) fata de ziua anterioara, cand moneda europeana valora 4,6635 lei. Pe de alta parte, leul a continuat...

- Leul incheie saptamana in crestere fata de principalele valute, dupa o perioada mai putin favorabila. Moneda romaneasca se apreciaza in fata euro, in ton cu tendinta regionala, unde moneda europeana pierde teren.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 19 lei si 58 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai mult decat ieri.Dolarul s-a scumpit cu patru bani și costa 17 lei si doi de bani.

- Vineri, euro a urcat la 4,6685 lei, cel mai mare nivel din 22 iunie, cand a fost 4,6686 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6578 lei pentru un euro, in crestere cu 0,19 de bani (+0,04%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6559 lei. De asemenea, leul s-a depreciat şi în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6559 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04 bani (+0,09%), comparativ cu cotatia din ziua precedenta, cand moneda unica valora 4,6524 lei. Potrivit BNR, leul s-a apreciat in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,9517…

- Moldovenii pastreaza mai multi bani la banca, semn ca au incredere in sistem. Potrivit ziarului "Capital Market", populatia si firmele tin in banci 35,7 miliarde de lei, in moneda nationala, sau cu peste trei la suta mai mult fata de primul trimestru al acestui an.