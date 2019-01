Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, sustine ca deprecierea leului nu poate fi legata de un atac speculativ, in conditiile in care euro a atins miercuri nivelul record de 4,7569...

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale, Dan Suciu, a raspuns marti extrem de taios acuzatiilor aduse in ultimele trei zile de senatorul ALDE Daniel Zamfir, cel care a sustinut in repetate randuri ca a crescut artificial indicele ROBOR, in functie de care bancile calculeaza dobanzile. ”BNR este deschisa…

- Intr-o conferința de presa, Daniel Zamfir (ALDE) a cerut Bancii Nationale a Romaniei sa decida ca ROBOR sa se calculeze in functie de tranzactiile care se fac, sustinand ca indicele la care sunt calculate ratele romanilor cu credite in lei este "trucat" printr-o intelegere intre bancile comerciale…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a explicat, joi, motivele pentru care cursul valutar pentru euro a atins maxime istorice miercuri si joi. Cursul euro a atins, joi, un nou maxim istoric: 4,6764 lei, o crestere de 0,09% fata de miercuri, in conditiile in…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a explicat, joi, pentru Mediafax, motivele pentru care cursul valutar pentru euro a atins minimele istorice miercuri si joi.

- Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta după ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei. Cursul BNR urmeaază…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, i-a recomandat, duminica, intr-o declaratie de presa, senatorului ALDE Daniel Zamfir sa consulte un document oficial, care a fost deja transmis Parlamentului, pentru ca altfel risca sa prezinte, din nou, concluzii gresite.