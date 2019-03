CURS VALUTAR BNR, 25 MARTIE 2019. Scandal la casele de schimb valutar, EURO a crescut simtitor.

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7509 lei/euro, o scadere de 0,10- fata de nivelul atins joi. Francul elvetian a urcat pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni. Cursul francului elvetian a urcat de la 4,2011 lei la 4,2187 lei. Acesta este cel…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7433 lei/euro, o crestere de 0,04% fata de nivelul atins joi. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei. Joi, euro…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7617 lei/euro, o crestere de 0,05% fata de nivelul atins luni. Lira sterlina a crescut la cel mai mare nivel din iunie 2016. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7480 lei, o crestere de 0,17% fata de nivelul atins luni. Aurul a urcat pana la cel mai mare nivel din iulie 2016 pana in prezent. Luni, euro a urcat la 4,7401 lei. Marti, euro a crescut la 4,7480 lei.…

- In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a tins un nivel maxim de 4,7648 lei. Joi, euro a scazut la 4,7391 lei. Vineri, euro a urcat la 4,7445 lei. Pretul gramului de aur a crescut de la 175,7102 lei la 176,4382 lei. Acesta este cel mai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6670 lei/euro, o crestere de 0,08% fata de pragul atins luni, cel mai mare nivel din octombrie 2018 pana in prezent. Totodata, francul elvetian a urcat la cel mai mare nivel din iulie 2017 pana in prezent. Luni, euro…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6647 lei/euro, o scadere de 0,02% fata de pragul atins joi. Joi, euro a urcat la 4,6656 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,1016…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins in sedinta anterioara, din 24 decembrie. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in prezent. Luni, euro a coborat la 4,6413 lei,…