Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6576 lei/euro, in crestere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in contextul in care si alte monede din regiune s-au depreciat in raport cu euro. Joi, euro a crescut la 4,6569 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport cu euro,…

- CURS VALUTAR BNR 28 MARTIE 2018. Euro creste usor, dar ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR cand a inregistrat cea mai mica valoare in fata leului (4,6502 lei/euro) din 6 februarie 2018 (4,6423 lei/euro). Euro a stat timp de zece sedinte consecutive peste pragul de 4,66 lei (12…

- CURS VALUTAR BNR 27 MARTIE 2018. Euro scade pana la cea mai mica valoare inregistrada in fata leului din 6 februarie 2018 (4,6423 lei/euro), dar ramane peste 4,65 lei. Euro a stat timp de zece sedinte consecutive peste pragul de 4,66 lei (12 martie 2018 - 26 martie 2018) Bancile comerciale…

- CURS VALUTAR BNR 27 MARTIE 2018. Euro scade pana la cea mai mica valoare inregistrada in fata leului din 6 februarie 2018 (4,6423 lei/euro), dar ramane peste 4,65 lei. Euro a stat timp de zece sedinte consecutive peste pragul de 4,66 lei (12 martie 2018 - 26 martie 2018) Bancile comerciale…

- CURS VALUTAR BNR 27 MARTIE 2018. Euro scade pana la cea mai mica valoare inregistrada in fata leului din 6 februarie 2018 (4,6423 lei/euro), dar ramane peste 4,65 lei. Euro a stat timp de zece sedinte consecutive peste pragul de 4,66 lei (12 martie 2018 - 26 martie 2018) Bancile comerciale…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6659 lei pentru un euro. E cea mai mare cotatie a euro din 26 ianuarie. Maximul istoric al euro a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Miercuri, euro valora oficial 4,6651 lei. Dolarul american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6646 lei pentru un euro. E cea mai mare cotatie a euro din 26 ianuarie. Maximul istoric al euro a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Joi, euro valora oficial 4,6622 lei. Dolarul creste…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 12 martie 2018.Dolarul australian AUD 2,9778 Leva bulgareasca BGN 2,3835Dolarul canadian CAD 2,9524Francul elvetian CHF 3,9861Coroana ceha CZK 0,1831Coroana daneza DKK 0,6257Lira…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6570 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins joi, in contextul in care si alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Joi, euro a scazut la 4,6592 lei. Vineri, leul s-a apreciat in…

- CURS BNR: Euro a inceput ziua 4,66 lei, fata de 4,6597 lei, cursul anuntat ieri de BNR, dar dupa ora 11.30, leul s-a apreciat, iar BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6592 lei/euro, in scadere fata de ziua de ieri. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro.…

- CURS VALUTAR BNR 28 FEBRUARIE 2018. Euro a crescut la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 27 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6750 lei…

- Euro a scazut la 4,65 lei, fata de 4,66 lei, cursul anuntat ieri de BNR. In primele ore ale zilei, moneda europeana a scazut pana la 4,64 lei pe piata interbancara. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 27 februarie cursuri…

- CURS BNR. Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana a inceput ziua la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Dupa ora 11, euro a crescut la 4,66 lei, pe piata interbancara. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679…

- CURS BNR: Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ieri un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, 3,7813 lei/dolar, 4,0473 lei/franc elvetian. Euro a inceput ziua la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro.…

- CURS VALUTAR 21 februarie. Banca Naționala a Romaniei a afișat cursul cursul valutar pentru miercuri, 21 februarie. Vești proaste pentru moneda naționala. Dolarul este in continua creștere și inregistreaza astazi 3.7828 Lei.

- Leul moldovenesc și-a intarit și mai mult pozițiile fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a scumpit in raport cu moneda americana cu inca cinci bani și jumatate, iar fața de moneda unica europeana – cu peste 19 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 21…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6609 lei/euro, 3,7530 lei/dolar, 4,0471 lei/franc elvetian. Euro creste 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR si se apropie de maximul istoric in fata leului atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6609 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins vineri, in contrast cu tendinta regionala. Vineri, euro a scazut la 4,6595 lei, dupa ce joi a crescut la 4,6598 lei. Luni, leul s-a depreciat in raport…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 19 februarie 2018.Dolarul australian AUD 2,9743 Leva bulgareasca BGN 2,3831Dolarul canadian CAD 2,9911Francul elvetian CHF 4,0471Coroana ceha CZK 0,1840Coroana daneza DKK 0,6258Lira…

- CURS VALUTAR BNR 15 FEBRUARIE 2018. Euro a crescut, in primele ore ale diminetii, la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Dupa ora 9.30, euro a revenit la 4,65 lei. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 15 februarie 2018.Dolarul australian AUD 2,9662 Leva bulgareasca BGN 2,3826Dolarul canadian CAD 2,9908Francul elvetian CHF 4,0332Coroana ceha CZK 0,1837Coroana daneza DKK 0,6256Lira…

- Leul moldovenesc a slabit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a depreciat fața de moneda americana cu peste trei bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste patru bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 15 februarie o rata de schimb de 16,7618…

- CURS VALUTAR BNR 13 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 13 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6670…

- CURS VALUTAR BNR 12 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 12 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6700…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6534 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6561, dupa ce a scazut joi la 4,6533 lei. Luni, leul s-a apreciat in raport cu…

- Leul moldovenesc și-a intarit și mai mult pozițiile fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. El s-a apreciat timp de o zi cu peste doi bani in raport cu moneda americana și cu aproape șapte bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 8 februarie o rata de…

- CURS VALUTAR BNR 7 FEBRUARIE 2018. Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,64 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 7 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6423 lei/euro, in crestere cu 0,16% fata de nivelul atins luni, in contrast cu tendinta regionala. Marti, leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul…

- CURS VALUTAR BNR 6 FEBRUARIE 2018. Pentru euro, BNR a afisat o cotatie de 4,6423 lei, in timp ce dolarul american a urcat la 3,7433 lei, fata de referinta de 3,7170 lei anuntata luni. Francul elvetian s-a intors peste nivelul de 4 lei, cotatia de referinta pentru 6 februarie fiind anuntata…

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. El s-a apreciat timp de o zi cu aproximativ 0,7 bani in raport cu moneda americana și cu aproape noua bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 30 ianuarie o rata de schimb de la…

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi el s-a apreciat cu aproape trei bani in raport cu moneda americana, dar s-a depreciat cu peste 13 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, pentru 25 ianuarie Banca Naționala a Moldovei a fixat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6679 lei/euro, in crestere cu 0,05% fata de nivelul atins luni, un nou nivel record.Luni, euro a crescut la nivelul de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. Marti, euro a atins…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat un curs de 4,6679 lei/euro, marcand al treilea minim istoric consecutive inregistrat de moneda naționala in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. Dolarul american, cotat indirect…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record. Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Pe piata valutara interbancara…

- Cotația oficiala afișata luni de Banca Naționala a României (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depașit, în premiera, pragul de 4,66 lei. Pe piața valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record.Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Luni, euro a atins un…

- Cursul BNR de luni: Euro 4.6656 +0.0042 +0.09 % Dolar american 3.8059 +0.0075 +0.20 % Francul elvetian 3,9621 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- CURS VALUTAR 19 IANUARIE 2018 BNR. Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, in crestere cu 0,21% fata de nivelul atins joi, un nou nivel record.Joi, euro a scazut la nivelul de 4,6514 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice, anunța News.ro. Citește și: ATENȚIE!…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, in crestere cu 0,21% fata de nivelul atins joi, un nou nivel record, transmite News.ro . Joi, euro a scazut la nivelul de 4,6514 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice. Vineri, euro a atins un nou nivel…

- Euro atinge un nou maxim istoric fața de leu. Moneda unica depașește pentru prima data pragul de 4,66 lei, de cand a fost pusa in circulație. Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6614 lei/euro, un nou maxim istoric pentru moneda europeana. Dolarul american, cotat indirect…

- Leul moldovenesc, la sfirșitul acestei saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puțin fața de euro. Timp de o zi, acesta s-a apreciat cu inca 0,7 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape cinci bani in raport cu moneda unica europeana, informeaza NOI.md. Astfel,…

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 66 de bani pentru un euro, cu opt bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu patru bani si valoreaza 16 lei și 93 de bani.

- Euro creste la 4,65 lei, fata de 4,62 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Este cea mai ridicata valoare inregistrata de euro in fata leului. Precedentul record a fost atins pe 29 decembrie 2017: 4,6597 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 16 ianuarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre…

- Luni, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum coroana ceha si forintul maghiar, s-au depreciat in raport cu euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la…

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, fata de euro si fata de dolar, care a facut un mare pas in fata. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4.6571 de lei/unitate, cu 0,48% mai mult fata de sedinta de luni. Si dolarul american creste, fiind cotat de BNR la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni, in linie cu tendinta regionala. BNR a marit luni dobanda de referinta de la 1,75% la 2%.Luni, euro a scazut la nivelul de 4,6348 lei. Marti, leu…

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi, in conditiile in care multe banci comerciale si institutiile de stat au zi libera. Astfel, un euro, stabilit de Banca Naționala, ramane la 20 de lei și 60 de bani. Dolarul costa 17 lei și opt bani.

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…