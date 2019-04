CURS VALUTAR BNR 19 APRILIE 2019. Ce se întâmplă cu EURO înainte de weekend CURS VALUTAR BNR 19 APRILIE 2019. Ce se intampla cu EURO inainte de weekend. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7607 lei/euro, o scadere de 0,03% fata de nivelul atins joi. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648 lei. Joi, euro a scazut la 4,7619 lei. Vineri, euro a coborat la 4,7607 lei. CURS VALUTAR BNR 19 APRILIE 2019. Ce se intampla cu EURO inainte de weekend. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

