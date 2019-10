Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat euro luni, 7 octombrie, la 4,7472 lei, mai mic cu 0,11 bani (-0,02%) fata de cotatia de 4,7483 lei pentru un euro, stabilita cu o sedinta in urma. De asemenea, potrivit BNR leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,3268 lei,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7472 lei, mai mic cu 0,11 bani (-0,02%) fata de cotatia de 4,7483 lei pentru un euro, stabilita cu o sedinta in urma. Potrivit sursei citate,...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat joi, 26 septembrie, un curs de 4,7460 lei pentru un euro, in crestere cu 0,21 bani fata de cotatia anterioara, de 4,7439 lei/euro. Totodata, moneda naționala s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,3418 lei, cu 2,86 de bani peste…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat joi, 26 septembrie, un curs de 4,7460 lei pentru un euro, in crestere cu 0,21 bani fata de cotatia anterioara, de 4,7439 lei/euro. Totodata, moneda naționala s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,3418 lei, cu 2,86 de bani peste…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marți, un curs de 4,7485 lei pentru un euro, in scadere cu 0,06 bani fata de cotatia anterioara, de 4,7491 lei/euro. De asemenea, leul s-a apreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,3174 lei, cu 0,74 bani mai putin decat la cotatia din sedinta…

- Joi, 19 septembrie, leul s-a depreciat in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei fiind de 4,7415 lei, mai mult cu 0,61 bani (+0,13%) fata de cotatia din sedinta anterioara. Astazi, leul s-a apreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,2846 lei, in scadere cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7277 lei, mai putin cu 0,28 de bani (-0,06%) fata de cotatia de 4,7305 lei pentru un euro, stabilita cu o zi in urma. Potrivit sursei...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7251 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa vineri. Totodata, pretul aurului a urcat la un nou nivel record, pe fondul cresterii instabilitatii pe pietele financiare globale.Vineri, euro a scazut la 4.7216…