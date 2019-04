Andrei Caramitru (USR): Cer scuze. M-au durut comentariile

”Mai devreme am scris un text despre costul corupției in România anilor blestemați pe care îi trăim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a țară după Siria ca exod al populației, avem cea mai mare rată a mortalității din UE. Ne dispare populația unui oraș mare în fiecare an. Din păcate… [citeste mai departe]