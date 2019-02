Stiri pe aceeasi tema

- Cursul de schimb al monedei nationale s-a oprit luni din perioada de crestere inregistrata in ultimele opt zile, stabilindu-se la 4,7628 lei/euro, cu, 0,04% mai putin decat maximul istoric atins vineri, de 4,7648 lei, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Adrian Codirlasu, presedinte asociatiei analistilor financiari CFA Romania, apreciaza ca socul s-a mai temperat in privinta cursului leu/euro, insa pentru viitor anticipeaza cresterea volatilitatii pe pietele financiare romanesti din cauza ordonantei de urgenta 114/2018, care a determinat o aversiune…

- CURS BNR. LEUL s-a prabușit! Schimb valutar, 22 ianuarie 4,7142 este valoarea de astazi a Euro, transmisa de BNR. Creșterea e de 0,0061. CURS BNR. LEUL s-a prabușit! Schimb valutar, 22 ianuarie Dolarul american a ajuns la 4,1491, dupa o creștere de 0,0114 lei. CURS BNR. LEUL s-a prabușit!…

- Indicele ROBOR se apropie din nou de 3%! Dupa doua saptamani in care indicele in baza caruia se calculeaza dobanzile la creditele in lei a scazut, luni acesta a fost cotat la 2.97%, aproape la fel ca la inceputul anului.

- Lipsa de incredere in leu a devenit contagioasa in sistemul bancar. Astfel, cel mai ridicat curs de vanzare era afișat de OTP Bank – 4,7640 lei, urmata de BRD cu 4,7610 lei, Unicredit cu 4,76 respectiv BCR cu 4,7590 lei. Cursul euro a urcat ieri de la 4,6830 la 4,6890 lei, care reprezinta un nou maxim…

- „Guvernul a luat multe masuri pentru a aduce Euro in economia romaneasca: atragerea de fonduri europene, politici publice de stimulare a investitiilor, sprijinirea firmelor exportatoare prin subventii si scheme de ajutor de stat. Toate aceste lucruri presupun vanzari de valuta si cumparare de lei, ceea…

- Un jaf a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 5.00, la o casa de schimb valutar din centrul orasului Timisoara, apartinand omului de afaceri Jabri Tabrizi. Se pare ca hotii au plecat cu aproximativ 150.000 de euro.

- La data de 12 decembrie a.c., politistii de la investigatii criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrita, la aceeasi data, impotriva unui barbat, de 52 ani, din Viisoara. Barbatul a fost condamnat la un an si doua luni inchisoare pentru savarsirea…