CURS VALUTAR 6 MARTIE 2019: Euro scade, ROBOR la trei luni, cel mai mic din ultimele trei săptămâni Euro scade la 4,74 lei, fata de 4,75 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Luni, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare, in fata leului, din 15 februarie 2019. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca dupa Craciun. Pe 24 decembrie, euro a scazut la cea mai mica valoare din 13 septembrie 2018 in fata leului: 4,6413 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 6 martie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,77 lei si 4,82 lei. Dolarul creste la 4,20 lei, fata de 4,19 lei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

