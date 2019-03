Stiri pe aceeasi tema

- Leul pierde teren, vineri, in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7433 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de joi. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1707 de lei/unitate, cu 0,30% mai mult fata de ziua precedenta.…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 1 martie, un curs de 19 lei și 59 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri. Dolarul s-a scumpit cu un ban si valoreaza 17 lei si 16 bani.

- CURS VALUTAR. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,7391 lei, o scadere de 0,08% fata de nivelul atins miercuri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in...

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru miercuri, 9 ianuarie, un curs de 19 lei și 63 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat ieri. Dolarul s-a ieftinit cu ban si este de 17 lei si 20 de bani.

- Euro a crescut vineri, fata de moneda nationala, inaintand spre 4,66 lei. In schimb, dolarul a scazut. Aurul a ajuns, vineri, la maximul ultimelor sase luni. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6581 de lei/unitate, cu 0,24% mai mult fata de joi. Insa dolarul american…

- CURS VALUTAR 24 DECEMBRIE. Banca Nationala a Romaniei a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6413 lei/euro, o scadere de 0,10% fata de pragul atins vineri, cel mai scazut nivel din 13 septembrie....

- Euro a scazut considerabil vineri, fata de moneda nationala, care a fost in picaj in ultimele zile in contextul masurilor fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. In schimb, dolarul a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6458 de lei/unitate, cu…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru marti, 18 decembrie, un curs de 19 lei și 62 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai mult decat ieri.Dolarul american s-a scumpit cu doi bani si a ajuns la 17 lei si 29 bani.