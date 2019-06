Curs valutar 5 iunie 2019. Leul continuă să se aprecieze în raport cu euro și dolarul Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat miercuri, 5 iunie, un curs de 4,7295 lei pentru un euro, in scadere fata de valoarea anuntata cu o zi in urma, respectiv 4,7348 lei pentru moneda unica europeana. Leul a continuat sa se aprecieze și in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,1937 lei, mai putin in comparatie cu anuntul anterior, de 4,2093 lei pentru un dolar. Curs valutar BNR 5 iunie 2019 1 Euro EUR 4,7295 lei 1 Dolar S.U.A USD 4,1937 lei 1 Dolar australian AUD 2,9361 lei 1 Leva bulgareasca BGN 2,4181 lei 1 Dolar canadian CAD 3,1371 lei 1 Franc elvetian CHF 4,2279 lei 1 Coroana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marti, 4 iunie, un curs de 4,7348 lei pentru un euro, in scadere cu 1,02 banifata de valoarea anuntata cu o zi in urma, respectiv 4,7450 lei pentru moneda unica europeana. Leul a continuat sa se aprecieze și in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind…

- Totodata, leul s-a apreciat si in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,2472 lei/dolar, in scadere cu 1,19 bani (-0,28%) fata de valoarea stabilita vineri, de 4,2591 lei/dolar. Francul elvetian a ajuns luni la 4,2512 lei, in urcare cu un ban (0,23%) fata de cotatia de vineri, de 4,2412…

- MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,75841 Dolar S.U.A USD 4,23441 Dolar australian AUD 2,96341 Leva bulgareasca BGN 2,43301 Dolar canadian CAD 3,14821 Franc elvetian CHF 4,17601 Coroana ceha CZK 0,18501 Coroana daneza DKK 0,63731 Lira egipteana EGP 0,24731…

- MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,75861 Dolar S.U.A USD 4,24861 Dolar australian AUD 2,98201 Leva bulgareasca BGN 2,43311 Dolar canadian CAD 3,16051 Franc elvetian CHF 4,17071 Coroana ceha CZK 0,18501 Coroana daneza DKK 0,63701 Lira egipteana EGP 0,24791…

- MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,75601 Dolar S.U.A USD 4,24211 Dolar australian AUD 2,98701 Leva bulgareasca BGN 2,43171 Dolar canadian CAD 3,15401 Franc elvetian CHF 4,16441 Coroana ceha CZK 0,18481 Coroana daneza DKK 0,63701 Lira egipteana EGP 0,24681…

- MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,75381 Dolar S.U.A USD 4,20131 Dolar australian AUD 2,97901 Leva bulgareasca BGN 2,43061 Dolar canadian CAD 3,13241 Franc elvetian CHF 4,22841 Coroana ceha CZK 0,18461 Coroana daneza DKK 0,63691 Lira egipteana EGP 0,24331…

- MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,7632 1 Dolar S.U.A USD 4,2175 1 Dolar australian AUD 2,9775 1 Leva bulgareasca BGN 2,4354 1 Dolar canadian CAD 3,1566 1 Franc elvetian CHF 4,1920 1 Coroana ceha CZK 0,1855 1 Coroana daneza DKK 0,6385 1 Lira…

- Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7516 lei, mai mult cu 1,06 bani (+0,22%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7410 lei. Pe de alta parte, leul s-a apreciat in raport cu dolarul…