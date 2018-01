Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 76 de bani pentru un euro, cu 14 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului scade cu trei bani, pana la 16,82 lei.

- Leul moldovenesc s-a intarit și mai mult in raport cu dolarul și cu euro, relateaza NOI.md. Astfel, timp de o zi el s-a apreciat fața de moneda SUA cu inca aproximativ doi bani, iar fața de moneda unica europeana – cu aproape cinci bani. Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 23 ianuarie…

- Cotația oficiala afișata luni de Banca Naționala a României (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depașit, în premiera, pragul de 4,66 lei. Pe piața valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record.Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Luni, euro a atins un…

- Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a inregistrat cea mai ridicata valoare in fata leului: 4,6614 lei/euro. Precedentul record a fost atins pe 16 ianuarie: 4,6599 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 19 ianuarie cursuri de schimb pentru euro,…

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 66 de bani pentru un euro, cu opt bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu patru bani si valoreaza 16 lei și 93 de bani.

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 74 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu cinci bani si valoreaza 16 lei și 97 de bani.

- CURSUL VALUTAR. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, în crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungând astfel la cea mai slaba valoare din istorie. CURSUL VALUTAR. CURSUL VALUTAR.…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% în raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. În ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la…

- Moneda nationala se depreciaza, marti, pe piata interbancara, cu 0,48% in raport cu euro, la 4,6573 lei pentru moneda europeana, iar valoarea cea mai mare la care a fost tranzactionata a fost de 4,6605 lei/euro. In ceea ce priveste dolarul american, leul a pierdut 0,74%, la 3,8039 lei.…

- Leul moldovenesc continua sa se consolideze ușor fața de dolar, dar, concomitent, sa slabeasca fața de euro, noteaza NOI.md. Astfel, timp de o zi el s-a apreciat cu aproximativ 2 bani fața de moneda americana, insa s-a depreciat cu peste 20 de bani in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 66 de bani pentru un euro, cu 30 bani mai mult decat saptamana trecuta. Valoarea dolarului ramane aceeasi de 17 lei și patru bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6377 lei pentru un euro, in crestere cu 0,03 bani (+0,01%), in comparatie cu valoarea de 4,6374 lei anuntata anterior. Pe de alta parte, leul a castigat teren in raport cu dolarul american, pana la valoarea de 3,8247 lei,…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 36 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai putin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu un doi bani si este de 17 lei și patru bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6374 lei pentru moneda unica europeana, in scadere cu 0,60 de bani (-0,13%), in comparatie cu anuntul din sedinta precedenta, cand un euro valora 4,6434 lei. Potrivit BNR, leul a pierdut teren in raport cu dolarul american, pana…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat ieri. Dolarul se ieftineste cu un ban si costa 17 lei și sase bani.

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Astfel, timp de o zi el s-a apreciat cu peste 1,2 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape 12 bani fața de moneda unica europeana. Așadar, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 11 ianuarie…

- Moneda nationala s-a depreciat, marti, fata de euro si fata de dolar, care a facut un mare pas in fata. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4.6571 de lei/unitate, cu 0,48% mai mult fata de sedinta de luni. Si dolarul american creste, fiind cotat de BNR la…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a ajuns la cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 37 bani pentru un euro, cu un ban mai puțin decat ieri.Cotatia dolarului ramane neschimbata și este de 17 lei și 18 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 28 bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului crește cu un ban și este de 17 lei și 13 bani.

- Moneda nationala a avansat putin marti fata de euro si dolar. Doar francul elvetian s-a apreciat in raport cu euro. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,6210 lei/unitate pentru euro, in scadere cu 0,11% fata de luni. Dolarul american a scazut cu 0,29%, cotatia BNR fiind…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 24 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai puțin decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 37 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului scade cu doi bani și este de 17 lei și 22 bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 24 de bani pentru un euro, cu zece bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului scade cu un doi bani și este de 17 lei și 24 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 39 de bani pentru un euro, cu 14 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului crește cu patru bani și este de 17 lei și 29 bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 25 de bani pentru un euro, cu cinci bani mai puțin decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6315 lei pentru un euro, in scadere cu 0,12 bani (-0,03%) fata de valoarea stabilita in sedinta anterioara, respectiv 4,6327 lei pentru moneda europeana. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la o cotatie de…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 29 de bani pentru un euro, cu 9 bani mai puțin decat ieri.Valoarea dolarului crește cu un ban și este de 17 lei și 18 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 38 de bani pentru un euro, cu 2 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului ramane neschimbata și este de 17 lei și 17 bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 43 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 32 de bani pentru un euro, cu trei bani mai puțin decat ieri. Valoarea dolarului a scazut cu un ban și este de 17 lei și 17 bani.

- Leul pierde teren azi in fata euro, dupa ce in primele doua zile din aceasta saptamana a crescut. Moneda nationala se depreciaza si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Banca Nationala a Romaniei a cotat azi un euro la 4.6422 lei, in crestere cu 0.01% fata de ziua precedenta,…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 47 de bani pentru un euro, cu 14 bani mai puțin decat ieri.Valoarea dolarului a scazut cu cinci bani și este de 17 lei și 22 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 61 de bani pentru un euro, cu șapte bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului a scazut cu cinci bani și este de 17 lei și 27 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro, cu șapte bani mai puțin decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 50 de bani pentru un euro, cu 18 bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului a scazut cu șapte bani și este de 17 și 49 de bani.

- Moneda naționala a atins marți cea mai slaba cotație in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6551 lei pentru un euro, in creștere cu 0,18% in comparație cu valoarea din ședința precedenta, potrivit Agerpres. De asemenea, moneda naționala s-a depreciat in fața…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 75 de bani pentru un euro, cu 16 bani mai mult putin decat ieri.Valoarea dolarului a scazut cu un ban și este de 17 lei si 64 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 91 de bani pentru un euro, cu 17 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului a scazut cu doi bani și este de 17 lei si 65 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 57 de bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului a crescut cu cinci bani și este de 17 lei si 65 de bani.

- Moneda nationala a atins luni cea mai slaba cotatie din 2012 si pana in prezent in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in crestere cu 1,05 bani (0,23%) in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro, informeaza…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 49 de bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 32 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului a crescut cu cinci bani și este de 17 lei si 52 de bani.

- Euro crește la 4,61 lei, fața de 4,59 lei, cursul BNR anuntat marți si atinge maximul ultimilor cinci ani. Mai precis, leul nu mai a mai atins o valoare atat de scazuta din august 2012 cand BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6481 lei/euro. Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 21 de bani pentru un euro, cu patru bani mai puțin decat ieri.Valoarea dolarului nu se schimba și este de 17 lei si 47 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza in comparația cu moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 25 de bani pentru un euro, cu noua bani mai puțin decat ieri.Valoarea dolarului crește cu un ban și este de 17 lei si 47 de bani.

- Leul moldovenesc ramane neschimbat. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 34 de bani pentru un euro. Valoarea dolarului ramane neschimbata, de 17 lei si 46 de bani.Leul romanesc iși menține poziția la patru lei si 42 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 27 de bani pentru un euro, cu șapte bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului crește cu șase bani si este de 17 lei si 42 de bani.