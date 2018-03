Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 40 de bani pentru un euro, cu noua bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului american a ramas neschimbata la 16 lei si 55 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 31 de bani pentru un euro, cu doi bani mai puțin decat ieri.Cotatia dolarului american a crescut cu doi bani pana la 16 lei si 55 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 33 de bani pentru un euro, cu opt bani mai mult decat ieri. Cotatia dolarului american a crescut cu patru bani pana la 16 lei si 53 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 25 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai putin decat ieri.Cotatia dolarului american a scazut cu trei bani si a ajuns la 16 lei si 49 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 36 de bani pentru un euro, cu patru bani mai putin decat saptamana trecuta.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 49 de bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat ieri.

- Leul moldovenesc se afla in apreciere fața de principalele valute de referința. Astfel, pentru astazi, Banca Nationala a Moldovei a stabilit un curs oficial de 20 de lei și 44 de bani pentru un euro, cu 24 de bani mai puțin decat ieri.

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera.Astfel, valoarea unui euro, stabilita de Banca Nationala, este de 20 de lei si 70 de bani. Dolarul costa 16 lei și 69 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 70 de bani pentru un euro, cu 15 bani mai mult decat ieri.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 70 de bani pentru un euro, cu 16 bani mai mult decat ieri.Cotația dolarului american scade cu un ban si este de 16 lei și 69 de bani.

- Leul moldovenesc isi mentine pozitia fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro.Cotația dolarului american a crescut cu un ban si a ajuns la 16 lei și 70 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro, cu 22 bani mai mult decat saptamana trecuta.

- Leul moldovenesc s-a intarit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi el s-a apreciat in raport cu moneda americana cu inca aproximativ 0,6 bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste șase bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru vineri, 2 martie, o rata…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6564 lei pentru un euro, in scadere cu 0,49 bani (-0,11%) fata de cel din sedinta anterioara, de 4,6613 lei. In schimb, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 3,7782 lei/dolar, mai mult cu 0,49 de bani…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro, cu șase bani mai mult decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 de bani pentru un euro, cu doi bani mai putin decat ieri. Cotația dolarului american crește cu un ban si este de 16 lei și 66 de bani.

- Leul moldovenesc a slabit un pic fața de dolar, dar a devenit și mai puternic in raport cu euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a depreciat fața de moneda americana cu mai puțin de doi bani, dar s-a scumpit cu peste trei bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6609 lei pentru un euro, in crestere cu 0,14 bani (+0,03%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6595 de lei. Euro a atins maximul istoric absolut față de leu în 23 ianuarie, când moneda europeană…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 86 de bani pentru un euro, cu patru bani mai putin decat saptamana trecuta.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 90 de bani pentru un euro, cu 22 bani mai mult decat ieri.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 68 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri.Si valoarea dolarului american creste cu patru bani si este de 16 lei și 76 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 64 de bani pentru un euro, cu 18 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu patru bani si este de 16 lei și 72 de bani.

- Leul moldovenesc a slabit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi, leul s-a depreciat fața de moneda americana cu 4,5 bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste zece bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 13 februarie o rata de schimb de 16,6844 lei…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 46 de bani pentru un euro, cu 10 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu cinci bani si este de 16 lei și 68 de bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 36 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu doi bani si este de 16 lei și 63 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 32 de bani pentru un euro, cu 17 bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului american creste cu doi bani si este de 16 lei și 61 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 49 de bani pentru un euro, cu sapte bani mai putin decat ieri. Valoarea dolarului american scade cu doi bani si este de 16 lei și 59 de bani.

- Leul moldovenesc continua sa se consolideze fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi, el s-a apreciat fața de moneda americana cu aproape un ban, iar fața de moneda unica europeana – cu peste 13 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 7 februarie o rata de schimb…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 56 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului american scade cu un ban si este de 16 lei și 61 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, o cotatie de 4,6423 lei pentru un euro, in crestere cu 0,76 bani (0,16%) fata de cursul de 4,6347 lei, anuntat in sedinta anterioara. Si dolarul american a castigat teren in raport cu moneda nationala pana la valoarea de 3,7433 lei, cu…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 69 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai putin decat ieri.Valoarea dolarului american scade cu patru bani si este de 16 lei și 62 de bani.

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, și-a consolidat puterile fața de dolar, dar a slabit fața de euro. In weekend, leul s-a apreciat cu peste 2 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu mai mult de 6,5 bani in raport cu moneda europeana unica, informeaza NOI.md. Astfel,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 81 de bani pentru un euro, cu sase bani mai mult decat la sfarsitul saptamanii trecute.

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 79 de bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului american scade cu trei bani si este de 16 lei și 71 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6474 lei pentru un euro, in scadere cu 0,66 bani (-0,14%) fata de cotatia de 4,6540 lei anuntata in sedinta precedenta. De asemenea, leul a câştigat 0,56 bani şi în raport cu dolarul american, care a ajuns la un curs…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 76 de bani pentru un euro, cu 14 bani mai mult decat ieri.Valoarea dolarului scade cu trei bani, pana la 16,82 lei.

- Banca Naționala a Romaniei anunțat, marți, un curs de 4,6679 lei/euro, marcand a treia zi in care moneda naționala atinge un minim istoric in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul maxim de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. În ceea ce priveşte…

- Cotația oficiala afișata luni de Banca Naționala a României (BNR) este de 4.6656 lei/euro, nou nivel maxim istoric, dupa ce vineri moneda europeana a depașit, în premiera, pragul de 4,66 lei. Pe piața valutara interbancara moneda europeana a oscilat luni între 4,6654 și 4,6670…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, in crestere cu 0,21% fata de nivelul atins joi, un nou nivel record. Joi, euro a scazut la nivelul de 4,6514 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice. Vineri, euro a atins un nou nivel record, depasind…

- Euro atinge un nou maxim istoric fața de leu. Moneda unica depașește pentru prima data pragul de 4,66 lei, de cand a fost pusa in circulație. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, în creştere 1 ban, respectiv cu 0,21%…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6514 lei pentru un euro, in scadere cu 0,59 bani (-0,13%) fata de cotatia de 4,6573 lei anuntata in sedinta din ziua precedenta. De asemenea, leul a castigat 0,13 bani (-0,03%) in raport cu dolarul american, pana la un curs de 3,8054 lei,…

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 66 de bani pentru un euro, cu opt bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu patru bani si valoreaza 16 lei și 93 de bani.

- Leul moldovenesc s-a apreciat fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 74 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai puțin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu cinci bani si valoreaza 16 lei și 97 de bani.

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puternic fața de euro, noteaza NOI.md. In particular, in ultimele zile, acesta s-a apreciat cu aproximativ 0,5 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape 30 de bani fața de moneda unica…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 36 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai putin decat ieri.Dolarul se ieftineste cu un doi bani si este de 17 lei și patru bani.

- Moneda nationala continua si joi sa castige teren in fata euro, dar nu si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,6374 de lei/unitate, cu 0,13% mai putin fata de sedinta de miercuri. Dolarul american creste, fiind cotat de BNR la 3,8821 de lei/unitate,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 48 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult decat ieri. Dolarul se ieftineste cu un ban si costa 17 lei și sase bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de principalele monede de referinta. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 56 de bani pentru un euro, cu patru bani mai puțin decat ieri. Dolarul se ieftinește cu doi bani si este de 17 lei și șase bani.

- Leul moldovenesc și-a consolidat ușor pozițiile fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. In particular, timp de o zi el s-a apreciat circa 2 bani fața de moneda americana și cu mai mult de zece bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit rata oficiala pentru 4 ianuarie…

- Leul moldovenesc și-a slabit pozițiile fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. In particular, timp de o zi, el s-a depreciat fața de moneda americana cu aproximativ 0,2 bani și fața de moneda unica europeana cu peste 13 bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru data de 3 ianuarie o rata…